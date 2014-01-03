یازدهمین پلنگ در سال جاری پنجه در پنجه مرگ؛ این بار در ارتفاعات تنکابن

به گزارش خبرنگار مهر، یک قلاده پلنگ بالغ که به دلیلی نامعلوم مجروح شده، در فاصله کمی از یک جاده اصلی در منطقه جنگلی دوهزار تنکابن در انتظار اعزام تیم دامپزشکی است.

هم اکنون گروهی به اتفاق دکتر اکرامی دامپزشک اداره کل محیط زیست مازندران به همراه اسلحه بیهوشی و سایر تجهیزات، از ساری به سمت تنکابن حرکت کرده و تا یک ساعت دیگر به محل مشاهده پلنگ خواهند رسید.

هادی منصور کیائی رئیس اداره محیط زیست تنکابن در این باره به مهر گفت گفت: در حال حاضر پلنگ آسیب دیده در داخل جنگل و به فاصله ۷ الی ۸ متری از مءموران محبیط زیست روی زمین افتاده اما همچنان زنده است.

منصور کیائی افزود: برای اینکه حیوان دچار استرس نشود و در تاریکی شب به جنگل پناه نبرد منطقه را از وجود مردم تخلیه کرده و به همراه محیط بانان پلنگ را زیر نظر داریم تا تیم دامپزشکی اعزامی از ساری از راه برسند.

به گفته رئیس اداره محیط زیست تنکابن، احتمال اصابت گلوله یا برخورد با خودرو به دلیل فاصله کم پلنگ با جاده وجود دارد اما هنوز نمی توان در این مورد نظر قطعی داد.

برخی از محلی‌ها گفته اند این پلنگ در اثر ترس و پرتاب از صخره مجروح شده و گلوله‌ای به آن اصابت نکرده برخی نیز دلیل جراحتش را درگیری با یک حیوان دیگر می‌دانند.

ظاهراً با وجود اطلاع‌رسانی گسترده و موج خبری ایجاد شده در طول چند ماه گذشته و حتی ورورد یک استاندار به ماجرا همچنان مردم محلی در اطراف زیستگاه‌های پلنگ، متوجه چگونگی رفتار و تعامل با این گربه سان در خطر انقراض ایران نیستند؛ واقعیتی که آشکارا ضرورت آموزش‌های جدی‌تر در سطوح مدارس و جوامع محلی را به صورت رو در رو بیش از پیش عیان می‌سازد.