پلنگ مجروح تنکابن راهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران شد

کیوان هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پلنگ مجروح تنکابن ساعت ۱۲٫۳۰ شب گذشته با شلیک تیر بیهوشی توسط دکتر اکرامی بیهوش و برای درمان با خودروی پیکاپ به پارک پردیسان تهران منتقل شد.

دلیل آسیب دیدگی این پلنگ که جنسیت آن نر بوده و بالغ است، هنوز مشخص نیست اما جراحتی قدیمی در ناحیه پنجه دست چپ پلنگ وجود دارد که نشان از گرفتار شدن حیوان در تله های کشاورزان دارد.

دکتر معماریان دامپزشک پردیسان و دستارانش که از شب گذشته در کلینیک تخصص حیات وحش پردیسان منتظر رسیدن خودروی حامل پلنگ آسیب دیده بودند، حیوان را مورد معاینه قرار دادند.

معماریان در مورد وضعیت فعلی این پلنگ اظهار داشت: درحال حاضر پاهای پلنگ حرکت نمی کند که ممکن است به دلیل ضایعه نخاعی باشد، پنجه دست راست حیوان نیز کاملا قطع شده است که البته این مورد مربوط به قبل است و احتمالا به دلیل گرفتار شدن در تله بوده است.

وی اظهار نظر دقیق در مورد علت آسیب دیدگی پلنگ تنکابن را منوط به انجام سی تی اسکن و تهیه عکس رادیوگراف دانست.

داپزشک پردیسان تصریح کرد: پلنگ مجروح جهت انجام سی تی اسکن و آزمایشات لازم در ساعت ۸ صبح از پارک پردیسان به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل شد.