مرگ مشكوك یک قلاده پلنگ در بافق

جلال موسوي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گزارش مرگ اين پلنگ ديروز در روستاي قطرم بافق داده شد و محيط بانان محيط زيست براي كشف علت مرگ اين پلنگ به محل مراجعه كردند.

وي افزود: ماموران محیط زیست پس از دریافت این خبر به محل گزارش داده شده رفتند اما اثری از لاشه این پلنگ به دست نیاوردند و به دلایل نامعلومی ناپدید یا ربوده شده است.

موسوي، وجود فیلم و عکس واضح و گواهی مردم روستا را صحت گزارش اعلام کرد و بيان داشت: مورد تلف شده پلنگ است.

موسوی ادامه داد: پلنگ مورد نظر با شلیک گلوله کشته نشده اما در نزدیکی آخرین محل قرار داشتن پلنگ، یک لاشه بز پیدا شده که احتمالا به مرگ پلنگ مربوط است.

وی از احتمال مسمومیت این پلنگ از طریق لاشه بز خبر داد و گفت: علت تلف شدن این پلنگ تا مورد آزمایش قرار گرفتن آن (که ناپدید یا ربوده شده)، نامشخص است.

گفتنی است روستای قطرم در 46 کیلومتری بافق و در جنوب شرقی این شهرستان واقع شده است.