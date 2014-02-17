کشف لاشه تاکسیدرمی شده یک پلنگ ایرانی در مرز پیرانشهر / مرگ سیزدهمین پلنگ در سال جاری

فاروق سلیمانبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هفته گذشته نیروی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پیرانشهر با همکاری مامورین انتظامی مستقر در گمرک تمرچین لاشه تازه تاکسیدرمی شده یک پلنگ ایرانی را در هنگام خروج از مرز پیرانشهر کشف و ضبط کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیرانشهر اظهار داشت: لاشه تاکسیدرمی شده این پلنگ در جعبه ای چوبی به طول ۲٫۶۰ متر در یک کانتیر حمل بار کشف شده است.

به گفته سلیمانی، یک تبعه عراقی تاکسی­درم­ی کشف و ضبط شده را از استانهای شمال کشور خریداری و درصدد انتقال آن به کشور عراق بوده است.

سلیمانی تصریح کرد: این تبعه عراقی پس از کشف تاکسیدرمی توسط ماموران گمرک تمرچین، متواری و از طریق مرز پیرانشهر به کشور عراق گریخت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیرانشهر گفت: برابر گزارشات واصله و تحقیقات انجام گرفته لاشه تاکسیدرمی شده این پلنگ در شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان خریداری شده و از تازگی پوست و بویی که از آن منتشر می شود مشخص است که به تازگی و طی یک ماه گذشته شکار شده است.

سلیمانی افزود: این تاکسیدرمی جهت تحقیقات بیشتر در اختیار کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی قرار گرفته است.