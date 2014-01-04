هلاکت سرکرده داعش در الرمادی/ کنترل 75 درصد شهر فلوجه توسط ارتش عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، عبدالرحمان البغدادی سرکرده گروه تروریستی داعش(گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام) در شهر الرمادی کشته شد. وی در جریان عملیات پاکسازی نیروهای ارتش عراق در شهر الرمادی به هلاکت رسید.

در جریان این عملیات همچنین 150 نفر از عناصر گروه داعش در منطقه عامریه در فلوجه و 7 تک تیرانداز در منطقه الحمیده بازداشت شدند. همچنین 10 فرد مسلح از اعضای داعش نیز در منطقه الملاحه در فلوجه بازداشت شدند.

شورای استانداری الانبار عراق پیش از این اعلام کرده بود 80 درصد مناطق شهر الرمادی را از وجود تروریست ها پاکسازی کرده است و تنها فلوجه و الکرمه تحت سیطره کامل افراد مسلح قرار دارند. درحال حاضر نیروهای ارتش عراق بر 75 درصد از مناطق شهر فلوجه سیطره کامل پیدا کرده اند.

از سوی دیگر دولت عراق از کشورهای عربی و منطقه ای خواست که در نبرد الانبار و تحت پیگرد قرار دادن تروریست ها حامی ارتش عراق باشند.

در همین راستا پایگاه خبری العهد لبنان نیز به نقل از یک منبع وزارت کشور عراق گزارش داد: در درگیری های نیروهای ارتش با افراد مسلح در الرمادی و فلوجه دست کم 32 غیر نظامی و نیز 71 فرد مسلح کشته شدند.