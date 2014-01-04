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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۴۴

با برگزاری تجمعی/

مردم استان واسط حمایت خود را از ارتش عراق اعلام کردند

مردم استان واسط حمایت خود را از ارتش عراق اعلام کردند

بیش از صدها نفر صبح امروز با گردهمایی در شهر الکوت مرکز استان واسط عراق حمایت خود را از ارتش این کشور در جنگ با تروریستهای "داعش" و القاعده اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد، صدها عراقی صبح امروز با گردهمایی در شهر الکوت مرکز استان واسط عراق حمایت خود را از ارتش این کشور در جنگ با تروریستهای "داعش" و القاعده اعلام کردند.

در این تجمع  اقشار مختلف مردم عراق از میدان "العامل" شهر الکوت به سوی ساختمان استانداری این شهر ادامه حرکت کردند. در این راهپیمایی مردم استان واسط با سر دادن شعارهایی حمایت خود را از ارتش و پلیس این کشور اعلام کردند. در این راهپیمایی پیام حمایت مردم استان واسط در حمایت از عشایر الانبار در جنگ با تروریست ها قرائت شد.

 

کد مطلب 2207652

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