برگزاری جشنواره زمستاني همدان با سه رويكرد نوین/ دستگاه های متولی پای کار بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا ايزدي ظهر شنبه در كارگروه گردشگري شهرستان همدان اظهار داشت: در سال 92 استان همدان در حوزه گردشگري به نتايج مطلوبي دست يافت به طوريكه امسال 120 درصد درآمد مصوب شده در حوزه گردشگري استان محقق شده است.

وي با بيان اينكه 982 اثر ثبتي در استان همدان وجود دارد، بيان داشت: طي نوروز و تابستان برنامه هاي مختلفي در راستاي افزايش گردشگر و جذب توريسم در استان انجام شد كه از آن جمله مي توان به برگزاري جشنواره زمستاني با اجراي برنامه هاي مختلف اشاره كرد.

هشت نقال کشور در جشنواره زمستانی حضور دارند

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان با بيان اينكه نخستين دوره نقالي در جشنواره تابستاني برگزار شد، افزود: در جشنواره زمستاني نيز همدان ميزبان نقالان برجسته كشوري بوده و هشت نقال كشوري در اين جشنواره حضور دارند.

وي با اشاره به اينكه خاستگاه نقالي در همدان بوده است، بيان داشت: براي برگزاري دوره كارداني نقالي با دانشگاه علمي كاربردي رايزني هاي انجام شده و قرار است دوره دانشگاهي رشته نقالي در همدان برگزار شود.

ایزدی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 27 نمایشگاه در حوزه گردشگری و صنایع دستی برگزار شده است، بیان داشت: یکی از کار های انجام شده در نه ماه نخست امسال کاوش در تپه هگمتانه بود که آثاری از آن به دست آمد.

وی به انجام اقدامات دیگر مانند مرمت موزه هگمتانه، چاپ دو کتاب درمورد مقالان باستان شانسی و کاوش در تپه هگمتانه و برگزاری جشنواره سفال اشاره کرد و ابراز داشت: جشنواره سفال با همکاری سپاه و با هدف حفظ ارزش های اسلامی دفاع مقدس برگزار شده که اختتامیه آن 17 بهمن ماه است.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان با بیان اینکه جشنواره زمستانی امسال از سوم بهمن ماه آغاز و تا 12 بهمن ادامه دارد، افزود: این جشنواره با سه رویکرد بازی های محلی، غذاهای سنتی و دم نوش های گیاهی در همدان برگزار می شود.

میراث فرهنگی در اجرای جشنواره زمستانی به دنبال انتفاع نیست

وی با تاکید بر اینکه میراث فرهنگی در اجرای جشنواره زمستانی به دنبال انتفاع نیست، بیان داشت: برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره رایزنی های مختلفی با اصناف انجام شده و همه دستگاه های اجرایی باید با جدیت بیشتری برای برگزاری جشنواره وارد کار شوند.

ایزدی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری جشنواره زمستانی معرفی همدان و پتانسیل های آن است، ابراز داشت: همکاری همه دستگاه های متولی در زمینه برگزاری جشنواره زمستانی لازم بوده و هر کدام از دستگاه ها مانند شهر داری و تربیت بدنی و یا دستگاه های خدمات رسان به نوعی می تواند در این زمینه پای کار بیآیند.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان با بیان اینکه شهرداری در زمینه تبلیغات و ایجاد شور و نشاط می تواند تاثیر گذار باشد، افزود: صدا سیما برای اطلاع رسانی از شبکه استانی و ملی باید همکاری لازم را کرده و میزان تخفیف ها و یا زمان برگزاری جشنواره نیز باید از رسانه ملی اعلام شود.

ایزدی در ادامه از اجرای برخی برنامه ها در طول برگزاری جشنواره زمستانی و یا قبل از آن خبر داد و عنوان داشت: برگزاری همایش باستانشناسی با تاکید بر لاادیسه نهاوند و همایش اکو ترویسم در ملایر و برگزاری مسابقه پازل و عکاسی در هودان از جمله برنامه های میراث فرهنگی است.

وی با اشاره به اینکه تربیت بدنی همه حوزه ورزشی جشنواره را بر عهده گرفته است، بیان داشت: حوزه گردشگری ورزشی در جشنواره زمستانی به سه ورزش کوهنوردی، اسکی و شطررنج تاکید شده و برای شرکت هر کدام از هنرمندان صنایع دستی در غرفه های جشنواره زمستانی مبلغ سه میلیون تومان وام اعطا می شود.

مدير كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان گفت: به منظور حفظ اصالت طرح های فرش همدان مسابقه ای در زمینه بافت فرش و طراحی برگزار می شود و اجرای کنسرت های مختلف و پرواز باد بادک ها و بازدید از خان گرمز و لشگر در از جمله برنامه های جشنواره زمستانی است.