خواب زمستاني همدان پريد/ پیست اسکی تاریک دره بهشت برفی عاشقان اسکی

به گزارش خبرنگار مهر، استان همدان با قرار گرفتن در ارتفاع يك هزار و 147متري از سطح دريا در نيمه دوم سال همواره از گذشته تاكنون زمستان هاي سرد و سنگيني را به خود ديده و وجود ارتفاعات در مركز، شمال و جنوب نيز موجب برف گير بودن آن شده و از سويي نيز زمينه ورزش هاي زمستاني را هم فراهم كرده است.

ورزش اسكي كه سابقه اي 300 ساله در كشورهاي اروپايي و 72 ساله در ايران دارد، در استان همدان پس از انقلاب اسلامي باب شده به طوري كه قبل از احداث رسمي پيست تاريك دره همدان در سال 1363 برخي علاقمندان در منطقه مجاور اصطبل اسب سواري ايثار اقدام به انجام اين ورزش به صورت آماتوري مي كردند.

اما با فراگير شدن علاقمندان آن پیست اسكي تاريك دره در ۱۰ کیلومتری جنوب غربی جادهٔ گنجنامه در شهر همدان و در زير قله كمر لرزان از مجموعه قلل الوند آغاز به كار مي كند كه تا سال هاي اخير مي توان گفت توجهي به آن نمي شد اما اكنون داراي هزار و 600 متر طول است و قابلیت برگزاری مسابقات اسکی روی چمن و برف را در تمامی فصول سال داراست.

اين مجموعه داراي تله سي یژي به ارتفاع 1600 متر است كه علاقمندان را به فراز كوه كمر لرزان ميبرد و در حاشيه آن نيز با احداث ساختمان هايي آماده پذيرايي از 500 نفر از علاقمندان است و با توجه به ثبت بين المللي آن مسئولان در حال ساخت هتلي مناسب براي اقامت اسكي بازان نيز هستند.

اما يكي از عواملي كه اين پيست را در كشور معروف كرد، وقوع تلخ ترين حادثه تاريخ اسكي در كشور بود كه در آن تعدادي از اسكي بازان با وقوع بهمني سهمگين در 14 بهمن 1390 جان خود را از دست دادند .

خواب زمستاني همدان پريد

اما اين روزها باتوجه به بارش بي سابقه برف در هفت سال اخير در شهر همدان و محيا بودن همه زمينه ها براي ورزش هاي زمستاني، برگزاري هفتمين جشنواره زمستاني توانسته تا حدودی وضعيت گردشگري در همدان را كه در نيمه دوم سال به خواب فرو مي رفت، بهبود بخشد و آنرا از خواب زمستانی بيدار كند.

توجه مناسب سازمان ورزش و جوانان به اين مجموعه در سال هاي اخير و تجهيز پيست اسكي تاريك دره به ست هاي اسكي مخصوص رده هاي پايه موجب شده كه از استان همدان هم اكنون به عنوان الگوي ديگر استانها در ورزش های زمستاني در محافل مختلف ياد شود.

اما اين پيست در روز گذشته ميزبان مسابقات چهار جانبه مارپيچ كوچك بود كه علاقمنداني از استان هاي زنجان، قزوين و كردستان با اسكي بازان همداني به رقابت پرداختند و فضاي پرشور ونشاطي را در اين مجموعه ايجاد كردند.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان همدان كه در اين روزها متولي برگزاري جشنواره زمستاني ايست و با تجهيزات نه چندان مناسب براي حضور در آيين اختتاميه اين مسابقات حاضر شده بود در خصوص نقش ورزش هاي زمستاني در تداوم جشنواره زمستاني به مهر گفت: پتانسيل هاي زمستان همدان بسيار بالاست اما يكي از معضلات تمركز گردشگري در فصول گرم سال است كه مي توان با برگزاري چنين جشنواره هايي آن را به ماه هاي دیگر سال انتقال داد.

توسعه جشنواره زمستاني در گروه ورزش هاي زمستاني

علیرضا ايزدي با اشاره به اينكه آنچه كه جشنواره زمستاني را مي تواند توسعه دهد بدون شك ورزش هاي زمستاني است، بيان داشت: در همدان داراي پتانسيل هاي مناسبي در دامنه الوند براي كوهنوردي و اسكي هستيم و پيست هاي اسكي تاريك دره و ميدان ميشان نيز پتانسيل هايي خوبي را دارند كه مي توان روي آن برنامه ريزي كرد.

وي با اشاره به اينكه مسير دسترسي به پيست تاريك دره همدان مناسب نيست و بايد زير ساخت هاي آن بهتر شود،اظهار داشت: اين امر مي تواند به رونق صنعت گردشگري در همدان منجر شده و بايد زير ساخت هاي بهتري نيز در اين خصوص فراهم شود.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان همدان افزود: راهي براي توسعه جشنواره زمستاني به جز تاكيد بر ورزش نداريم و قطعا با پتانسيل هاي خوب زمينه هاي ورزش هاي زمستاني و اينكه شهر همدان فاصله كمي با پايتخت دارد قطعا شاهد آينده بهتري در اين خصوص خواهيم بود.

تبليغات هزينه نيست

ايزدي ادامه داد: تبليغات به هيچ وجه هزينه نيست بلكه يك سرمايه گذاري است و همه نهادها و دستگاه ها از اين موضوع منتفع خواهند شد و مجموعه هاي فرهنگي چون صدا وسيما و رسانه ها بايد به دنبال معرفي اين پيست اسكي باشند.

وي با اشاره به اينكه برخي معتقدند كه تبليغات هزينه است، عنوان كرد: تبليغات در بخش توسعه ورزش هاي زمستاني به تنهايي از عهده اداره كل ورزش و جوانان و سازمان ميراث فرهنگي بر نمي آيد و همه بايد دست به دست هم دهند تا بتوانيم اين امر را محقق كنيم و بايد اذعان كنم كه بودجه اين نهاد در اين بخش اندك است.

يكي از شركت كنندگان در اين مسابقات كه 21 ساله بود نيز گفت: 13سال است كه اسكي بازي مي كنم و امكانات شهر بيجار براي اسكي نيز مناسب است اما دچار ضعف در مديريت هستيم.

ايمان گل زردي عنوان كرد: اعتبارات كمي براي تجهيز پيست اسكي "نسار"داده مي شود و اكنون يك دستگاه تله سي يژ در آن فعال است و 100 جفت ست كامل اسكي در آن در اختيار علاقه مندان قرار دارد و ساختمان جديد الحادثي كه هنوز افتتاح نشده در آن وجود دارد و هتل و رستوران نيز برای آن پيش بيني شده است.

وي با اشاره به اينكه محروميت استان و عدم مركزيت بيجار مشكلاتي را در توسعه اين ورزش ايجاد كرده است، اذعان داشت: تنها پيست اسكي استان كردستان در بيجار قرار دارد و اعتبارات از مركز نيز به آن داده نمي شود.

تاريك دره مسيرهاي حرفه اي براي اسكي دارد

گل زردي كه از پيست اسكي تاريك دره همدان ابراز رضايت مي كرد، افزود: اين پيست برف گير است و مسير هاي حرفه اي براي اسكي دارد و قيمت هاي مناسبي نيز براي اسكي كردن فراهم شده و نظم لازم را نيز دارد.

اين اسكي باز بيجاري كه مهم ترين مشكل اسكي در كشور را خانوادگي شدن اين ورزش عنوان مي كرد، در خصوص قابليت اسكي بازان ايراني براي شركت در مسابقات جهاني افزود: اجازه استفاده از مربيان خارجي تيم ملي براي ديگر اسكي بازان داده نميشود و اين فدراسيون مشكلات مديريتي دارد .

وي ادامه داد: امكانات اسكي در كشور مناسب است، هر كه از خارج از كشور براي اسكي به ايران مي آيد از امكانات پيست هاي اسكي تعجب مي كند.

رئيس هيئت اسكي استان خراسان رضوي و مسئول كميته اسكي فدراسيون اسكي جمهوري اسلامي ايران نيز در خصوص وضعيت اسكي در ايران گفت: اسكي سابقه طولاني دارد و در همدان ورزشكاران زيادي در اين بخش دارد و در دوسال اخير حركت هاي خوبي صورت گرفته است.

علي رضا مختار زاده با اشاره به وجود 180 ست كامل اسكي در مجموعه پيست تاريك دره همدان افزود: آموزش و استفاده از پيست رايگان در اختيار علاقه مندان قرار داده شده است و اين امر باعث شده فوج زيادي از علاقه مندان اسكي به اين مكان مراجعه كرده و هئيت اسكي نيز مي تواند از اين افراد استعداد يابي مناسبي داشته باشد.

مسئول كميته اسكي فدراسيون اسكي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به ظرفيت هاي خوب استان هاي آذربايجان غربي و شرقي در رشته اسكي در ايران گفت: استان فارس يك استان المپيكي در ایران است.

همدان سرآمد اسكي ايران

مختارزاده با اشاره به اينكه همدان سرآمد اسكي در ايران است در خصوص پيست تاريك دره همدان اظهار داشت: امكانات اين پيست قابل توجه است و روند روبه پيشرفت را در آن شاهد خواهيم بود و از پيست هاي مطرح كه بين المللي شده پولاد كف سپيدان فارس است كه قابليت اجراي مسابقات قهرماني كشور و مسابقات خارجي را دارد و اگر امكانات جانبي مانند آن در همدان هم ايجاد شود قابليت برگزاري مسابقات خارجي را نيز دارد.

وي با بیان اینکه امكانات رفاهي چون هتل بايد در كنار پيست اسكي تاريك دره ايجاد شود، ادامه داد: قابليت اجراي مسابقات كشوري و بين المللي را در كشور داريم و استانها هم اكنون در كورس ايجاد امكانات در پيست هاي اسكي هستند.

آنچه بديهي است اينكه مردم ايران بيشتر به دنبال مسافرت در فصول گرم سال و در ايام نوروز و تابستان هستند و گردشگري زمستاني کمتر مورد توجه قرار گرفته است اما فاصله نزديك شهر همدان به پايتخت و علاقه اهالي آن به فستيوال ها موجب شده كه در همدان شاهد برگزاري تنها جشنواره زمستاني در كشور باشیم که در بلند مدت و در صورت تداوم اين جشنواره مي تواند همدان را علاوه برگردش پذير كردن در فصول سرد، در جهان مطرح کند.

مسئولان استان همدان اگر به دنبال برنامه اي بلند مدت براي توسعه هستند بايد جشنواره زمستاني را در رديف يكي از كلان ترين برنامه هاي استراتژيك جهت جذب گردشگر در نظر داشته باشند تا به معناي واقعي بتوان از اين صنعت در راستاي ايجاد اشتغال استفاده كرد.