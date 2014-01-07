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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۸:۵۲

سازمان ملل اعلام کرد:

زمان تصمیم گیری درباره شرکت یا عدم شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2

زمان تصمیم گیری درباره شرکت یا عدم شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2

سازمان ملل متحد اعلام کرد مسئله شرکت یا عدم شرکت ایران در کنفرانس ژنو دو، روز 13 ژانویه(23 دی) مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد بان کی مون دبیرکل سازمان ملل ارسال دعوت نامه ها برای حضور در کنفرانس ژنو دو درباره سوریه را آغاز کرده است که قرار است 22 ژانویه جاری(دوم بهمن) برگزار شود.

وی افزود ایران در فهرست اولیه دعوت شدگان به کنفرانس ژنو 2 قرار ندارد.

فرحان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه در روز 13 ژانویه برای تصمیم گیری درباره شرکت یا عدم شرکت ایران در این کنفرانس با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

کد مطلب 2209363

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