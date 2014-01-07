به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه صبح امروز سه‌شنبه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

ظریف در دیدار با فیصل مقداد با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی در خصوص حل و فصل بحران سوریه از طریق راهکار سیاسی و سوری- سوری و با اشاره به حساسیت و اهمیت روند تحولات جاری در منطقه، بر ضرورت همکاری و تداوم رایزنی‌ها و مشورت‌ها بین دو کشور و دیگر کشورهای موثر و مهم در منطقه تاکید کرد.



محمدجواد ظریف خاطرنشان کرد: آنچه امروز در سوریه در حال وقوع است، یک آزمون بزرگ و سرنوشت‌ساز برای ثبات و امنیت در کل منطقه است و مقابله با موج تروریسم و افراط‌گرایی نیازمند همکاری و همگرایی همه کشورهاست.



وی از اینکه برخی کشورها که زمانی خود مدعی تشکیل جبهه اعتدال در منطقه بودند، امروز به حمایت از گروه‌های تروریستی و افراطی اقدام می‌کنند و آتش تندروی و افراط‌گرایی را شعله‌ور می‌سازند، ابراز تاسف کرد.



وزیر امور خارجه با اشاره به موضع ثابت و قاطع ایران در مخالفت و بی‌معنی دانستن اعلام هرگونه پیش‌شرط برای حضور ایران در نشست ژنو 2 تاکید کرد: نقش و نفوذ ایران بعنوان بخش مهم و تاثیرگذار در روند حل و فصل مسائل و مشکلات در منطقه از جمله موضوع سوریه بر همگان روشن است و ایران براساس موضع اصولی خود از هیچ تلاشی برای کمک به حل و فصل بحران سوریه دریغ نخواهد کرد.



وی افزود: در عین حال بار دیگر تاکید می‌کنیم ایران هیچ‌گونه پیش‌شرطی را برای حضور در نشست ژنو 2 نمی‌پذیرد و در صورت دعوت رسمی، برای کمک به حل بحران آمادگی حضور رسمی و کامل در این نشست را داریم.



فیصل مقداد معاون امور خارجه سوریه نیز در این دیدار با ابلاغ سلام‌های گرم ولید المعلم وزیر خارجه کشورش به ظریف، بر اهمیت و سرنوشت‌ساز بودن روابط و همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و سوریه در راستای تثبیت صلح، ثبات و امنیت در منطقه تاکید کرد.