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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۳۱

تشدید اختلافات میان مخالفان سوری/ 40 عضو ائتلاف کنار کشیدند

تشدید اختلافات میان مخالفان سوری/ 40 عضو ائتلاف کنار کشیدند

همزمان با نزدیک شدن به برگزاری کنفرانس بین المللی درباره سوریه در ژنو، 40 عضو ائتلاف مخالفان سوری به علت اختلافات سیاسی از این ائتلاف کنار کشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری روسیا الیوم، منابع نزدیک به مخالفان سوری از کنار کشیدن 40 عضو ائتلاف مخالفان سوری در پی تشدید اختلافات سیاسی خبر می دهند.

بنابراین گزارش، اعضای ائتلاف مخالفان سوری که از شش جریان مختلف هستند طی نشستهای اخیر خود در استانبول درباره کنفرانس ژنو2 اختلافات شدیدی پیدا کرده اند.

یکی از اصلی ترین علت این اختلافات پافشاری گروه موسوم به شورای مخالفان سوری (عضو ائتلاف مخالفان) بر لزوم تعیین پیش شرط کناره گیری "بشار اسد" از قدرت قبل از آغاز کنفرانس ژنو 2 است.

 

کد مطلب 2209694

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