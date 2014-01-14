سفر رئیس جمهور به خوزستان تشریفاتی نیست/ روحانی مرد عمل و خدمت است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله سید محمد علی جزایری در حضور مردم اهواز در مصلای نماز جمعه این شهرستان اظهار کرد: رئیس جمهور از علمای مبارز و با سابقه درخشان و انقلابی و از یاران نزدیک امام است.



وی افزود: وی از دو جهت محترم هستند یکی از این جهت که در مسند ریاست جمهوری قرار دارد و از این طریق به مردم خدمت می کند و دوم اینکه به واسطه فضایلی که دارد برای ما قابل احترام است.



نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به سفر روحانی به اهواز تصریح کرد: یقین بدانید که این سفر یک سفر تشریفاتی نیست بلکه یک سفر کاری و پر محتوا خواهد بود و با شناختی که از حجت الاسلام روحانی داریم می دانیم که وی اهل تجملات نیست.



آیت الله جزایری با بیان این که روحانی مرد عمل و خدمت است اضافه کرد: با بررسی کامل و دقیقی که در این سفر صورت می گیرد مهمترین مشکلات استان مانند اشتغال جوانان، مسایل عمرانی، توسعه و آبادی خوزستان مورد توجه و عنایت ویژه رئیس جمهور قرار خواهد گرفت و به امید خدا مشکلات در این زمینه حل خواهد شد.



همچنین عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان نیز در جمع مردم اهواز ضمن خوش آمد گویی به رئیس جمهور از انتخاب خوزستان به عنوان اولین مقصد سفر استانی تشکر کرد.



به گزارش خبرنگار مهر همسر رئیس جمهور نیز وی را در این سفر همراهی می کند.







