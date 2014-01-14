مه گرفتگی باعث تاخیر در پرواز رئیس جمهور بود/ فرودگاه اهواز مشکل فنی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رسولی نژاد ظهر سه شنبه در حاشیه کلنگ زنی طرح توسعه فرودگاه خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهار نظر برخی مسئولان در مورد مشکلات فرودگاه اهواز اظهار داشت: شرایط دید برای نشستن پرواز در فرودگاه اهواز باید حداقل 800 متر باشد و در صورتیکه این میزان به 300 یا 400 متر برسد اجازه نشستن داده نخواهد شد.

وی با اشاره به مه گرفتگی در فرودگاه اهواز تصریح کرد: در چنین شرایطی طبیعی است که پرواز انجام نشود که به محض بهبود شرایط هوا این پرواز انجام شد.

مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور با تاکید بر اینکه در همه دنیا این معیارها برای پرواز هواپیماها وجود دارد، عنوان کرد: این موضوع هیچ ارتباطی به مشکل فنی در فرودگاه اهواز نداشته و این فرودگاه مشکلی ندارد.

رسولی نژاد در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد تاخیرهای پروازهای مختلف در فرودگاههای کشور بیان داشت: شرط اول برای برگزاری پروازها ایمنی است و در همه دنیا وقتی هوا به لحاظ جوی وضعیت مناسبی ندارد پروازها دچار تاخیر می شوند.

وی عنوان کرد: ما اعداد، ارقام و فاکتورهایی داریم که وقتی شرایط جوی از این معیارها پایین تر بیاید پرواز انجام نمی شود و این خیلی طبیعی است.

رسولی نژاد تصریح کرد: ما بابت تاخیر پروازها از مردم عذرخواهی می کنیم ولی به طور قطع به ما حق می دهند که وقتی شرایط جوی مساعد نباشد اجازه پرواز را ندهیم.

این سخنان مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور در حالی مطرح می شود که صبح سه شنبه به دنبال تاخیر پرواز رئیس جمهوری در سفر به خوزستان به دلیل مه صبحگاهی، سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفته بود: فرودگاه اهواز یک فرودگاه قدیمی است که مشکلات فراوانی دارد به خصوص در مواقعی که به علت پدیده های جوی امکان نشست و برخاستن هواپیماها در این فرودگاه میسر نیست و تاخیر سفر رئیس جمهور به خوزستان باعث شد مشکلات قدیمی فرودگاه اهواز برای همگان عیان شود.