مبارزه با سرقت و خرده فروشان مواد مخدر اولویت پلیس در سال 93/ پول جریمه ها به حساب خزانه واریز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه در همایش معاونین عملیاتی ناجا با اشاره به اقدامات تیم هستهای در مذاکرات با کشورهای 1+5 بر لزوم تفکر پویا نسبت به این مذاکرات تاکید کرد و گفت: همواره باید با توجه به وضعیت میدان وضعیت را سنجید و حداکثر استفاده را از فرصتهای خود و ضعفهای دشمن داشت.
فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: با توجه به کاهش منابع و مصارف در نیروی انتظامی ما این امکان را نداریم که از میزان فعالیتهای پلیس بکاهیم ولی باید از طریق مدیریت و بهره وری منابع، مصارف را مدیریت کنیم.
احمدی مقدم با اشاره به حرفهایگرایی ماموران گفت: تخصصی کردن و استفاده از ابزارهای حرفهای باید در دستور کار قرار گیرد و بر همین اساس نیروی انتظامی طرحی را در دست اجرا دارد که طی دو سال آینده 10 هزار نفر از جمع سربازان خود کم کند و این در حالی است که عدد نیروی کادر افزایش نمیدهیم.
وی با تاکید بر اینکه طرحهای ناجا باید ابتکاری و جدید باشد گفت: از هم اکنون ماموران به دنبال طراحی طرح نوروز 93 هستند اما این طرح باید طوری ریخته شود که نقاط ضعف سال گذشته را نداشته باشد و در برنامهریزی طرح باید دقت داشته باشید که فشار زیادی به کارکنان وارد نشود چرا که انگیزه آنها را کاهش میدهد.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه با اشاره به کاهش بودجه پلیس در سال جاری این مسئله را باعث کاهش کیفیت و کمیت عملیاتهای پلیسی ندانست و تاکید کرد: در حال حاضر متاسفانه به لحاظ اقتصادی مصارف و منابع کشور دچار مشکل عدم تعادل شده و ما در نیروی انتظامی نیز مجبور به کاهش مصارف خود هستیم.
وی گفت: بسیاری از پستها در نیروی انتظامی از جمله پست نگهبانی زائد است که میتوانیم با تکیه بر تجهیزات و استفاده از فناوریهای نوین این پستها را حذف کند که این پستها شناسایی و براساس الویت کاری حذف میشود.
احمدی مقدم با اشاره به اولویتهای ناجا در سال 93 گفت: مبارزه با سرقت که به عنوان شایع ترین جرم در کشور لقب گرفته است اولویت کار پلیس در دستور کار قرار خواهد گرفت. و پس از آن برخورد با خرده فروشان مواد مخدر که ویترین اجتماعی را دچار آسیب کردهاند مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن به عنوان سومین اولویت ناجا در سال آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت گفت در 8 ماه امسال شاهد کاهش 7 درصدی تلفات تصادفات بودیم و امیدواریم سال آینده این مسئله افزایش یابد.
احمدی مقدم با اشاره به اینکه صحت آمار در ناجا با نظارتهای صورت گرفته 90 درصد شده است، گفت: این درست نیست که در ناجا آمارها مشکل داشته باشد و دقت لازم را نداشته باشد و امیدواریم با دیجیتالی کردن سیستمهای ارتباطی این مشکل حل شود.
وی افزود: بر اساس قانون هر سه سال یکبار میزان جریمهها براساس نرخ تورم افزایش مییابد که این مسئله موجب بازدارندگی مردم میشود.
فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی اخبار منتشره مبنی بر اینکه پول شماره گذاری و جریمهها به جیب ناجا ریخته میشود، گفت: پول جریمهها به حساب خزانه ریخته میشود و این پول ربطی به تامین اعتبارات ندارد و بیان اینگونه مسائل به نوعی اهانت به ماموران ناجا است.
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