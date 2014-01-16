به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمودی ظهر پنجشنبه در نشست بررسی پروژههای مصوب سفر رهبری به شهرستان عسلویه اظهار داشت: 78 پروژه مصوب سفر مقام معظم رهبری در عسلویه در دست اجرا است که همه تلاش خود را برای تسریع در افتتاح این پروژهها به کار گرفتهایم.
وی از اجرای این پروژهها در بخشهای بهداشتی و درمانی و آموزشی و مذهبی و... خبر داد و اضافه کرد: امروز از 18 پروژه بازدید داشتیم که شامل سه پروژه ورزشی، هشت پروژه بهداشتی درمانی و هفت پروژه آموزشی بود و معاون برنامهریزی استاندار نیز بر لزوم تسریع در اجرای این پروژهها تاکید کرد.
فرماندار شهرستان عسلویه با بیان اینکه 21 پروژه از این طرحها سال آینده افتتاح میشود، خاطرنشان ساخت: 57 پروژه از پروژههای سفر مقام معظم رهبری در سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.
وی خواستار تلاش همه مجریان برای اجرای این پروژهها شد و بیان داشت: اعتبارات بسیار خوبی به این طرحها احتصاص یافته است و امیدواریم شاهد تداوم این تخصیص ها باشیم.
محمودی به نقش بسیار مهم اجرای این پروژهها در توسعه و عمران و ابادانی شهرستان عسلویه اشاره کرد و افزود: بهرهبرداری از این طرحها نقش بسیار مهمی در رفع محرومیت از چهره شهرها و روستاهای عسلویه دارد.
وی بر لزوم توسعه محیط پیرامون صنایع تاکید کرد و افزود: اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری باعث تحول بزرگی در شهرستان عسلویه میشود.
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