اتحاد رمز پیروزی مسلمانان در برابر استکبار جهانی است

حسن نقی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اتحاد و وحدت رمز پیروزی مسلمانان در برابر استکبار جهانی است و انسجام و متحد بودن مسلمین سبب خنثی سازی نقشه های دشمن می شود.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی به دنبال اختلاف بین شیعه و سنی و ملیت‌ها در کشورهای اسلامی است، عنوان کرد: شکل‌گیری هویت یکپارچه اسلامی، پایانی بر توطئه ها و تفرقه افکنی های دشمنان خواهد بود و زمینه پیاده‌سازی تفکر اسلامی در سراسر جهان را فراهم می کند.

مستکبران به دنبال فرقه سازی هستند

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: مستکبران عالم به دنبال فرقه سازی هستند و فرقه‌ هایی نظیر بهاییت در بین شیعیان و وهابیت در بین پیروان اهل تسنن، تحریک قومیت‌ها، شبهه‌افکنی و بزرگ‌نمایی بخشی از برنامه‌های دشمن برای تفرقه افکنی در میان شیعه و سنی است.

نقی زاده بیان کرد: اگر هویت یکپارچه‌ جهان اسلام شکل بگیرد، راه بر توطئه‌های دشمنان بسته می شود بنابراین قدرت‌های استکباری با ایجاد تفرقه بین مسلمانان، آنان را به جان هم می اندازند تا در جهام اسلام تقابل و تضاد بوجود آید.

دست کشیدن از موارد اختلاف برانگیز

وی با اعلام اینکه یکی از راه های حفظ وحدت میان مسلمانان تکیه بر نقاط مشترک و دست کشیدن از موارد اختلاف برانگیز است، یادآور شد: میزان آگاهی های جهان تشیع نسبت به دشمنی های کشورهای استکباری باید بالا رود تا به همین میزان وحدت و اتحاد مسلمین افزایش یابد.

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: دست های پنهانی که از سوی شیعه و سنی آب به آسیاب دشمن می ریزند باید شناسایی شده و با برداشتن عوامل تفرقه، انسجام و اتحاد امت اسلامی روز به روز مستحکم تر شود.