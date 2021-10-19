به گزارش خبرنگار مهر، عزیز حسنوویچ مفتی کرواسی در مراسم افتتاحیه سی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که صبح امروز سه شنبه ۲۷ مهر ماه به صورت مجازی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار داشت: مرحوم آیت الله تسخیری تلاش‌های بسیاری در راستای وحدت اسلامی انجام داد و امیدوار هستیم حجت الاسلام شهریاری نیز در این مسیر بتواند توفقات بسیاری کسب کند.

مفتی کرواسی به عنوان کنفرانس اشاره و عنوان کرد: «اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه در جهان اسلام» عنوان بسیار خوب و سنجیده‌ای است که برای سی و پنجمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی انتخاب شده اما تا زمانی که مسلمانان بی گناه کشته می‌شوند و خون آنان مظلومانه ریخته می‌شود نمی‌توان ادعای وحدت حقیقی داشت.

حسنوویچ به گروه‌های تکفیری اشاره کرد و گفت: این گروه‌ها با شعار الله اکبر و لا اله الا الله دست به جنگ و جنایت می‌زنند و در لباس اسلام خون مسلمانان را زمین می‌ریزند. امت اسلامی موظف هستند با اتحاد و انسجام در برابر این گروه‌های افراطی ایستادگی کرده و با آنان مقابله کنند.

وی با اشاره به اینکه وحدت در سایه صحبت و گفتگو میسر می‌شود، عنوان کرد: جهان اسلام، سرزمین دوستی و محبت است و مسلمانان نباید اجازه دهند مستکبران در میان امت اسلام تفرقه و نزاع ایجاد کنند.

مفتی کرواسی در پایان خاطرنشان کرد: مسلمانان موظف هستند در راستای تقویت اتحاد جامعه اسلامی تلاش کنند و از تفرقه و نزاع اجتناب داشته باشند در این صورت است که می‌توانند مستکبران را از کشورهای اسلامی خارج کنند.