رقابت 65 راس اسب در کورس پاییزه سوارکاری گنبدکاووس/ 9 هزارم ثانیه تفاوت اسب اول و دوم در دور چهارم

ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسب های شرکت کننده از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی است که در 7 دور و در مسافت1550 متر و 1000 متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

ایگدری که به عنوان دبیر هیات سوارکاری استان گلستان فعالیت می کند گفت: اسب های اول هر هفت دور به ترتیب شاپرک، شیده، ساورسام، بانی، کانی میران، مگاتن و پرنسس اودسان بودند.

وی ادامه داد: اسب های دوم هر هفت دور به ترتیب گلشن2، ایشن فلاش، هانی، کاسپین، سپنتا، کاکل و رابین 2 بودند.

ایگدری، کیارش 2، شگفتا، هج گو، کمینه، مهدیار طلایی، تمار، رضوانه را به عنوان اسب های سوم همه دورها اعلام کرد.

مدير اجرایی مسابقات اسبدوانی با اعلام شرکت 66 اسب در دور بیستم در خصوص اسب های برتر این هفته گفت: در دور اول آی تکین3، بایداق و آبسند به عنوان اسب های برتر دور اول بودند.

ایگدری گفت: در دور دوم بنیان، ال قوش بابا و رویال هورس بر روی سکوی اول تا سوم ایستادند. پاور هورس، فوندا و نبرد لرستان به عنوان رده های برتر دور سوم بودند.

ایگدری بیان کرد: اوج هیجان در مسابقات هفته 20 در دور چهارم اتفاق افتاد که فاصله اسب اول ودوم فقط 9هزارم ثانیه بود. در این دور لیزا، لادی ما و هانتر هورس اسب های برتر بودند. در دور پنجم پالونیا، بیوسا و باراگ به عنوان اسب های اول تا سوم بودند.

وی از لیبرمن، بوگاتی، اسکارلت به عنوان اسب های برتر دور ششم نام برد و گفت: در دور آخر هم وانا، بوی کا و اشلی به عنوان اسب های برتر شناخته شدند.