حمایت از حقوق کودکان در قانون جدید فرزندخواندگی/ فرصت شش ماهه خانواده هایی که فرزند غیرقانونی دارند

زیبا مجرب در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: پیش نویس آئین نامه اجرائی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در دست تدوین است.

وی ابراز کرد: تا زمان ابلاغ این قانون فعلاً کار فرزندخواندگی معلق مانده و بعد از آماده شدن این قانون که احتمالاً در بهمن ماه است، کار فرزند خواندگی به صورت جدید در سطح استان اجرائی می شود.

مجرب با اشاره به سهولت کار فرزندخواندگی در قانون جدید اظهار کرد: خانواده هایی که شرایط تحویل فرزند را داشته باشند و همچنین کودکان و نوجوانانی که بتوانند به خانواده تحویل شوند در قانون جدید زیاد شده اند

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قانون فرزندخواندگی جدید تلنگری برای خانواده های بد سرپرست

کارشناس شبه خانواده بهزیستی خراسان رضوی افزود: می توان با گرفتن حکم عدم صلاحیت برای والدین کودکانی که صلاحیت ندارند، تعداد زیادی از بچه ها را به خانواده های دارای صلاحیت واگذار کرد و این می تواند برای خانواده ها تلنگری باشد تا مراقب رفتار خود و مسائل روحي رواني فرزند خود باشند.

مجرب همچنین به افزایش سن فرزندخوانده ها اشاره کرده و گفت: سن فرزندخواندگی در قانون جدید به زیر 16 سال رسیده در حالی که درقانون قبلی زیر 12 سال بوده است.

فرصت شش ماهه برای خانواده هایی که فرزندی غیر قانونی در نزد خود دارند

وی افزود: همچنین در قانون جدید خانواده هایی که به صورت غیر قانونی بچه ای را گرفته اند از زمان اجرائی شدن آئین نامه جدید شش ماه فرصت دارند تا جهت تعیین تکلیف فرزند به بهزیستی مراجعه کنند.

مجرب تاکید کرد: چنانچه این خانواده ها در زمان مقرر برای تعیین تکلیف و گرفتن شناسنامه اقدام نکنند با آنها برخورد های قضایی می شود.

کارشناس شبه خانواده بهزیستی خراسان رضوی با اشاره به تاثیر قانون جدید عنوان کرد: در این قانون متقاضیان فرزندخواندگی افزایش مي يابد و از طرفی تعداد ورودی كودكان بي سرپرست و بدسرپرست تحت مراقبت بهزيستي نيز كاهش مي يابد كه اين موضوع بار مالي خوبي را از دوش دولت و سازمان بهزيستي بر مي دارد.

مجرب ابراز کرد: براساس قانون جدید خانواده های توانمندی که خودشان یک یا دو بچه دارند نيز مي توانند درخواست فرزند نمايند كه قانون قبلی اجازه فرزند خواندگی را به آنها نمی داد، همچنین به خانم های مطلقه و یا مجردی که شرایط مناسب داشته باشند نيز فرزند تحویل می شود.

حمایت از حقوق کودکان در قانون جدید

وی با اشاره به اینکه قانون جدید فضای بازی ایجاد می کند تا بچه ها به کانون خانواده برگردند ، عنوان کرد: حمایت از حقوق کودکان از جمله مسائلی است که در این قانون به خوبی مطرح شده و كودكان می توانند از مراکز نگهداری شبانه روزی خارج و به دامن خانواده بروند.

مجرب تصریح کرد: در قانون فرزند خواندگی قبل فقط كودكاني تحویل خانواده ها می شوند که بلا هویت و بلا صاحب بودند، در حالی که در قانون جدید ماده اي اضافه شده است که كودكاني هم که عدم صلاحیت سرپرستان آنها مورد تایید بهزیستی قرار گرفته است، می توانند در قالب امین موقت به دامن خانواده ها سپرده شوند.

وی ادامه داد: همچنین بچه هایی که دو سال در مراکز نگهداری بوده و کسی برای گرفتنشان مراجعه نکرده باشد می توانند به فرزندخواندگی بروند

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مستمری و تامین آتیه فرزند خوانده در قانون جدید

مجرب همچنین ابراز کرد: در قانون جدید برخی از بند ها و نقاط ضعف قانون فرزند خواندگی اصلاح و به طور کامل شفاف سازی شده است، مانند اینکه بعد از فوت پدر خوانده و مادر خوانده در صورت شاغل بودن و يا دريافت مستمري، اين مستمري به فرزندخوانده نيز منتقل مي گردد.

وی همچنین به بند دیگری از قانون جدید اشاره کرد که خانواده ها بايستي جهت تأمين آتيه فرزندان اقدام به خريد بيمه نامه عمر و پس انداز نموده و به نوعي آينده كودك را تامين نمايند.

وي در پایان عنوان كرد: شخصي که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را برعهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت) برای کودکان زیر سه سال( معادل مرخصی دوره زایمان بهره مند می گردد كه اين موضوع يكي از نقاط قوت قانون جديد است.

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گفتگو: ملیحه زرین پور