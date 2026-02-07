۱۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

قیمت گندم نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم باشد

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی گفت: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ باید بر اساس نرخ جهانی و نباید کمتر از ۵۰هزار تومان در هر کیلوگرم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برای بررسی مجدد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قیمت پیشنهادی این محصول استراتژیک از سوی اعضای بخش خصوصی این شورا، عنوان کرد: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش‌رو باید بر اساس نرخ جهانی و نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم باشد.

وی افزود: هفته گذشته شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی برگزار شد اما توافق نهایی بین اعضا به‌دست نیامد.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ادامه داد: قرار است در این هفته کمیسیون تخصصی گندم برگزار و درباره قیمت خرید تضمینی گندم بحث‌های کارشناسی مجدد انجام شود. در نهایت نرخ نهایی در جلسه شورای قیمت‌گذاری اعلام و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

این عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به تغییرات قیمت سایر محصولات اساسی در این شورا پس از تغییر نرخ خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: تعیین قیمت سایر محصولات از جمله جو، کلزا، چغندر قند، پنبه و.... راحت‌تر است زیرا ضرایبی از نرخ گندم مبنا قیمت‌گذاری آنها است. به عنوان مثال، نرخ خرید حمایتی جو ۸۰ درصد قیمت گندم و کلزا ۲.۲ برابر نرخ گندم محاسبه می‌شود.

فاطمه امیر احمدی

    • معلم IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      این یعنی سال بعد پایه پولی ۶۵۰ همت زیاد میشه یعنی سیزده میلیون تن کیلویی ۵۰ تومن. لازم به ذکره امسال پایه پولی در کل ۳۸۵ همت زیاد شده ۱۲۰۰ به ۱۵۹۰ در یک بازه یک ساله افزایش یافته است از اول تاریخ کلا تا الان ۱۶۰۰ شده نمیشه برا این یک قلم گندم ۶۵۰ زیاد بشه و ۴۵ درصد تورم از ایک قلم اضافه بشه چون این یعنی سال بعد پایه پولی ۶۵۰ همت زیاد میشه یعنی سیزده میلیون تن کیلویی ۵۰ تومن. لازم به ذکره امسال پایه پولی در ک رو دولت میخره مجانی میده نانوایی اون پولی که میگرن پول حمل و نگهداریشه و میده نانوایی
      • IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
        خوب بشه. به گندمکار چه. مگر تراکتور کشاورز را کردید یک ملیارد و دویست ملیون به جایی بر خورد. چطور فقط نوبت کشاورز که میشه پایه پولی و تورم و مردم. خدا و پیامبر رو وسط میارید.
      • رضا IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
        شما فکر میکنید کشاورز نشسته خونه اجی مجی می‌کنه محصول به دست میاره . چرا هزینه ماشین آلات کشاورزی و سم و کود با دلار هزار برابر قیمت پارسال به کشاورز میدن ولی موقع محصولاتش باید به ریال تقدیم شما کنه .‌کشاورزی هم مثل محصولات کارخانجات باید با دلار بفروش بره اگه نره هیچکس کشاورزی نمیکنه که زحمت بکشه از جیب خودشم هزینه کنه . قیمت کارگر افزایش یافته . کاش مثل ایران خودرو قیمت گذاری هم دست کشاورز بود نه دولتی که سم و کود را به دلار میده به کشاورز بعد قیمت گذاری محصولش میشه به ریال
      • جواد IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
        سلام برادر می‌دونستی تو یک قلم تراکتور سازی تبریز در سال گذشته سه بار آقام به افزایش قیمت تراکتور کرده هر بار 200 میلیون به قیمت تراکتور اضافه کرده تراکتور 399 رو کرده یک میلیارد ششصد میلیون تومان. سم تاپیک از پار سال تا الان 500 در صد گرون شده از 360قیمتش شده 1600000 بازم بگم
      • مهیار IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
        نمودار تورم در 40 سال گذشته افزایشی بوده. برای کنترل تورم دولت ها اکثرا سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی را کاهشی و نصفی ارائه و تصویب میکردند که بتوانند بازار را کنترل کنند. با این سیاست دهه های گذشته صنعت کشاورزی نابود شد و کشاورزان ایران نسبت به کشاورزان جهان بسیار جا ماندند و حتی به جایی رسیدند که دیگر توان رقابت با صنعت کشاورزی جهان را هم در فکر ندارند. دولت ها باید پیشتر به فکر سوبسید و افزایش قیمت ها بودند که متاسفانه نبودند و امروز دیگر جسد مرده ی کشاورز را نمیتوان زنده کرد.
      • علی IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
        سلام علیکم وقت بخیر شما کشاورز هستید؟؟
    • فرزث IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      50هزار واقعاً زیاده چه خبره
      • عبدالله IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
        چرا ۵۰ هزار تومن نباشه؟وقتی قیمت انواع کود شیمیایی دو برابر افزایش یافته، هزینه‌های کاشت، برداشت، کرایه حمل گندم، سموم، هر سال ۵۰درصد افزایش دارد، پول برق افزایشی،بماند آبیاری در سرما و گرما، وقتی خود دولت جو به دامداران کیلوئی ۵۸۰۰۰ تومن میده ایا یک ریال کم باشد جو به دامداران میده؟ولی پول گندم پس از کلی افت و کلی تأخیر دو ماهه آنهم قسطی به مدت ۳ماه به کشاورزان میده شما باشید بازم میگی زیاده؟
    • عزیز IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      بذر وکود سم وسایل شخم وکمباین کامیون حساب کن چی برای کشاورز میماند همه چی سه برابر شده 50تومان فکر میکنی چی برای کشاورز میماند نه ماه انتظار حرص جوش اخرش صدقه سر میدن چهارقسط
    • اسدکرمی IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      والا این یارانه ها کلا میره جیب نانوایان محترم سود خالص ماهیانه ۳۰۰ میلیون تومان واقعا دولت آتیش زده به ثروت ومنابع کشور
      • رضا IR ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
        قیمت نان که توبیشترشهرها عملاًآزادشده از نانوایی های یارانه ای فقط اسمش مونده
    • IR ۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      همه جا میگن جو از گندم قیمتش چون بالاتر اعلام شده باید گندم از جو گران تر اعلام شود چون چون چون گندم داره خوراک دام میشود این دلیل موجه هست که گندم رو گران کنید! خب قیمت جو بالا اعلام کردید یک اشتباه رو که با اشتباه بزرگتر نمیشه پاک کرد
    • IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      افزایش قیمت گندم یعنی گشنگی و بدبختی مردم
    • رحمان IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      هیچ خبری نیست.هرسال برا اینکه کشاورز کلاه بذارن سرش این بازیا را در میارن.بعد پولش هم قسطی پرداخت میکنن.بیمه را هم ازش کم میکنن.بدون اینکه هیچ مسئولیتی راقبول کنه هر خسارتی هم ما میگیم میگه شامل نمیشه.بابا خدا بیامرز الان یه چیپس ۲۰۰ گرمی چنده
    • حسین ولی پور RO ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      حالا که یارانه همه نهاده های کشاورزی را برداشتند وبه قیمت جهانی به کشاورز می‌فروشید پس گندم را هم باید به قیمت جهانی بخرید کیلوی هفتاد هزار تومان در غیر این صورت خیانت هست به کشاورزان
    • نوری IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      ۵۰ تومان پولی نیست برای گندم خجالت بکشید
    • علی یاری IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      صادرات بیرویه محصولات پر آببر مانند سیب زمینی خیار وهندوانه باعث گرانی وافزایش کشت ودرنتیجه کاهش منابع آب زیر زمینی میشودبرای تولید یک کیلو سیب زمینی بالای ۴۰۰لیتر آب مصرف میشود،درضمن گشاورزان به علت کسب سود مقطعی در کشت سیب زمینی، ذوقی برای کشت گندم ندارند چون قیمت سیب زمینی بیشتر ازگندم است،ازهریک هکتارسیب زمینی متوسط ۳۰تن برداشت میشود،ولی گندم دربهترین شرایط هکتاری ۱۰تن بیشتر برداشت نمیشود،آیا صادرات سیب زمینی پرآببر دراین شرایط عقلانی است،
    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      کیلویی صدهزار تومان هم نمیصرفه با این وضعیت تورمی سرسام اور
    • DE ۰۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      اشکال ندارد حالا که همه چیز بر پایه دلار جهانی حساب میشود حقوق یک کارگر هم باید حداقل 2000 دلار در ماه باشد
    • IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      گندم جو از زمان حذف ارز دولتی توبازار آزاد افزایش زیادی داشته الان گندم بالای 60هزارمیخریم
    • دانا IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      ۵۰۰۰۰ تومن واقعا در مقابل زحمت و دردسر و هزینش چیزی نیست با توجه به قیمت دیگر محصولات کیلویی ۷۵۰۰۰ تومان باید باشه تا ارزش کاشت داشته باشه وقتی یه کشاورز نتونه ماشین الات کشاورزی رو به خاطر قیمت سرسام اورش خریداری بکنه و این همه استهلاک برای هر هکتار زمین از کاشت تا برداشت رو دستش میفته برای هر کیلو گندم ۵۰۰۰۰ تومن هزینه کرده با یه درصد جزئی هم که بخواد سود گیرش بیاد باید بیشتر از ۵۰۰۰۰ قیمت بخوره
    • آرش IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      اگر با اینا هست فکر نمیکنم بیشتر از 32تا35 افزایش بدن ولی همه ضررها از جیب کشاورزه هزینه تراکتور و سم و لوله و نوار تیپ وخیلی چیزای دیگه
    • یعقوب IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      واقعا قیمت زیر 50تومان دیگر برای کشاورز خیلی ضرره ،بعد اینکه قیمت شناور باشه برای مراکز خرید بخصوص تعاونی ها خیلی مشکل ساز هست چون گندم خرید شده بعد حمل به مراکز ذخیره سازی و آسیاب ها همیشه اختلاف فاحشی در نسبت کیفی پیدا میکند و این مسئله همیشه کنترل نشده است
    • علی IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      قیمت گندم از 60 تومن کمتر به کشاورز بدبخت زحمتکش جان در عذاب نمی صرفه همه قیمت‌ها سه برابر شده
    • سلام IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      قرار نیست همش به فکر کشاورز بود پس مردم کم درآمد باید چه کار کنند
    • محسن IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      کم گرونی بود،اینم شد یه دردسر جدید،گندم گرون بشه همه چی سر به فلک میزنه.
    • مسعود رضائی IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
      سلام همکاران گرامی قیمت همه سموم کشاورزی ۱۰۰/%گرون شده اگه قیمت مثل پارسال ثابت بمونه من شخم میزنم جاش یونجه میکارم
    • امیر PT ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      وقتی بهترین گندم با هزینه حمل تو ایران تحویل میدن ۳۹هزارتومن تا ۴۱هزارتومن !!دقیقا پنجاه تومن از کجا اومده؟؟ وقتی اوره رو از بازار جهانی تهیه کردی!! و پول آب چاه رو هم جهانی دادی! با برق تلمبه ات بعد بیا ۲۵درصد گرونتر بفروش!!!! درضمن اون گندم وارداتی چهل تومنی آبی هست نه دیم
    • محمدرضاربانی IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      باسلام باتوجه به بالابودن تورم و گرانی کود وبذرومخارج زیادکشاورزان زحمت کش وغیره بایدقیمت تمام شده گندم حد اقل 50تومان درکیلو باشد..... درغیراین صورت کشاورزان گندم خودراتحویل نمی دهند
    • علی IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      سلام ودرود بر ریاست محترم جمهور واعضا قیمت گذاری لطفا طوری عمل کنید کشاورزان عزیز متضرر نشوند روستاها تخلیه نشود
    • ع IR ۰۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      بالا رفتن قیمت گندم باعث گند زدن بیشتر کالاهای اساسی خواهد شد
    • ع IR ۰۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      خیلی خوشحال نباش که گندم گرون بشه هزارتا چیز دیگه در قبلش گرون میشه پس بزار قیمتش ثابت بمونه
    • کشاورز US ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      دلار ۲۹هزارتومانی که به دلال برای واردات گندم میدادید الان باید دلال با قیمت دلار۱۷۵هزارتومانی گندم وارد کند که هزینه بسیار هنگفتی روی دست دولت میگذارد. چرا این پول را به کشاورز خودمون نمیدهید که کشاورز هم ته جیبش بماند و برای دولت هم مقرون به صرفه باشد. چرا کودی که به کشاورز پارسال ۱۵۰ هزارمیدادید را الان به کشاورز ۷۰۰وبا دلار آزاد میدهید چرا گندم نباید به قیمت جهانی ۸۵تا ۱۰۰هزار تومان باشد.
    • محمد IR ۰۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      قیمت منصفانه با توجه به شرایط اقتصادی دولت نباید کمتر از ۶۰ تومان باشد اگر مبنا را بر قیمت دلار بگذارید نباید گندم قیمتی کمتر از ۱۰۰ تومان داشته باشد
    • کشاورز دربدر IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      خواهشن اول برید بپرسید کل هزینه کشاورز بعد بگید قیمت بالا است شما هرکاره هستید چه از درد کشاورز هزینه واجاره چه میدونید کشاورز پارسال ازبین رفت باقیمت گندوم ودادن پول دولت اکثرا مردم زندگیشون فروختن بدهی دارن کسی که از کار کشاورزی وهزینه نمیدونه دخالت نکنه ممنون
    • علی IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      اولا؛بااین قیمت کل دارایی دولت بایدبه یارانه نان اختصاص پیداکنه دوما بااین قیمت تمام دامداران وعشایر وروستاییانی که تعدادی دام یاطیوردرخانه نگهداری میکنن به فناخواهندرفت
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
      اینجور باشه من تحویل دولت نمیدم حقوق کارگری تهش نمیمونه انبار میکنم خودم میفروشم
    • غضنفر IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      اگر قیمت گندم با اوضاع کشور که اکنون یارانه نهفته صفر شده حداقل از ۶۰ تومان پایین نباید باشد ، الان خود دولت جو را به دامداران ۴۶ تومان دولتی توزیع میکنه ،
    • IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۶
      خدا وکیلی الان قشر کشاورز مظلومترین قشر این مملکت هستن هزینه ها دلاری درآمد ریالی
    • IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      قیمت‌گندم‌نباید‌از‌کیلویی‌۵۰‌هزار‌کمتر‌باشد‌چون‌واقعا‌ضرر‌میکنیم

