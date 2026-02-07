قیمت گندم نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برای بررسی مجدد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قیمت پیشنهادی این محصول استراتژیک از سوی اعضای بخش خصوصی این شورا، عنوان کرد: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش‌رو باید بر اساس نرخ جهانی و نباید کمتر از ۵۰ هزار تومان در هر کیلوگرم باشد.

وی افزود: هفته گذشته شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی برگزار شد اما توافق نهایی بین اعضا به‌دست نیامد.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ادامه داد: قرار است در این هفته کمیسیون تخصصی گندم برگزار و درباره قیمت خرید تضمینی گندم بحث‌های کارشناسی مجدد انجام شود. در نهایت نرخ نهایی در جلسه شورای قیمت‌گذاری اعلام و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

این عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به تغییرات قیمت سایر محصولات اساسی در این شورا پس از تغییر نرخ خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: تعیین قیمت سایر محصولات از جمله جو، کلزا، چغندر قند، پنبه و.... راحت‌تر است زیرا ضرایبی از نرخ گندم مبنا قیمت‌گذاری آنها است. به عنوان مثال، نرخ خرید حمایتی جو ۸۰ درصد قیمت گندم و کلزا ۲.۲ برابر نرخ گندم محاسبه می‌شود.