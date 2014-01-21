كورورش خسرويار در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اين كه هفته سوم و پاياني از دور رفت ليگ برتر جودو باشگاه‌هاي كشور (جام ولايت) چهارشنبه اين هفته به ميزباني تهران و در محل سالن شهيد افراسيابي برگزار مي شود، افزود: تيم جودو باشگاه فرهنگي ورزشي موسسه مالي و اعتباري ميزان خراسان شمالي، مدافع عنوان قهرماني سه‌شنبه(امروز) به اين مسابقات اعزام شد.

به گفته وي نماينده استان در هفته سوم ليگ برتر جودو باشگاه هاي كشور از دور رفت برابر تيم هاي نيروي زميني ارتش و نفت مسجد سليمان به ترتيب دورهاي چهارم و پنجم را برگزار مي كند.

خسرويار با اشاره به اين كه تيم ميزان خراسان شمالي هم اكنون در مكان سوم ليگ برتر قرار دارد، اضافه كرد: علاوه بر اين دو بازي، تيم ميزان دريك بازي عقب افتاده از هفته نخست ليگ برتر باشگاه هاي كشور با تيم دانشگاه آزاد روبرو مي شود.

سرپرست تيم جودو موسسه مالي و اعتباري ميزان در ادامه درباره وضعيت اين تيم گفت: با توجه فصل امتحانات جودوكاران و نداشتن تمرينات كافي، نتايج اين تيم در دو هفته نخست ليگ چندان رضايت بخش نبود اما اكنون جودوكاران براي حضور در هفته سوم دور رفت آماده بوده و مصمم هستند با لغزش تيم هاي مدعي پاس ثامن الحجج خراسان رضوي و پالايشگاه گاز ايلام به صدر جدول بازگردند و گام محكمي براي قهرماني بردارند.

گفتني است، اكنون در جدول رده بندي ليگ برتر تا پايان هفته دوم، پاس ثامن الحجج خراسان رضوی با 9 امتیاز در صدر قراردارد، پالایش گاز ایلام با شش امتیاز و تفاضل برد انفرادی هفت در مکان دوم ایستاده و موسسه مالی اعتباری میزان با همین تعداد امتیاز و تفاضل چهار در مکان سوم است.

همچنين تيم هاي نفت مسجد سلمیان و نیروی زمینی ارتش هر کدام با سه امتياز در رده هاي چهارم و پنجم هستند و دانشگاه آزاد نيز بدون امتیاز در مکان ششم ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر جودو، تيم موسسه مالي و اعتباري ميزان خراسان شمالي برابر تيم هاي پالايش گاز ايلام و پاس ثامن الحجج به ميدان رفت كه در ديدار نخست با نتيجه پنج بر دو برابر پالایش گاز ایلام به برتري رسيد اما بازي مقابل پاس ثامن الحجج را با حساب چهار بر سه مغلوب شد.

تيم موسسه مالي و اعتباري ميزان خراسان شمالي فصل پيش در هشتمين دوره رقابت های لیگ جودو دسته برتر باشگاههای کشور، بالاتر از تيم هاي پاس ثامن الحجج خراسان رضوی و دانشگاه آزاد اسلامی به مقام قهرماني رسيده بود.