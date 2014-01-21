خبرگزاري مهر همدان در عرصه فرهنگي پيشگام است

به گزارش خبرنگار مهر، حسين قراباغي ظهر سه شنبه در مراسم رونمايي پوستر هفتمين جشنواره زمستاني استان همدان در دفتر خبرگزاري مهر همدان اظهار داشت: خبرگزاري مهر همدان يكي از رسانه هاي فعال در استان همدان بوده و در پوشش خبري اخبار فرهنگي و عرصه فرهنگي پیشگام است.

وي با بيان اينكه برگزاري جشنواره زمستاني در همدان زمينه مناسبي براي معرفي پتانسيل هاي استان همدان است، ابراز داشت: با برگزاري جشنواره زمستاني در استان همدان مي توان از ظرفيت هاي استان همدان استفاده و در راستاي جذب گردشگر و توريسم و توسعه اقتصادي همدان قدم بر داشت.

قرا باغي با تاكيد بر اينكه بايد بيش از پيش از ظرفيت هاي همدان در توسعه گردشگري استفاده كرد، افزود: ايجاد بستر مناسب در گردشگري همدان زمينه اي براي جذب توريسم و توسعه اقتصادي همدان است.

عضو شوراي شهر همدان در ادامه بيان داشت: در شهر همدان كميسيون گردشگري وجود نداشت كه در شوراي چهارم كميسيون گردشگري تشكيل شد و قرار بر اين است كه سرمايه گذاري در اين بخش انجام شود.

وي با اشاره به اينكه شوراي شهر همدان و شهرداري قدم هاي مثبتي را در راستاي برگزاري جشنواره زمستاني برداشته اند، اظهار داشت: در بودجه 93 براي حوزه هاي فرهنگي نيز مبلغ مناسبي در نظر گرفته شده است.

قراباغي با بيان اينكه 62 هزار نفر ساعت روي بودجه 93 كار و ارزيابي شده است، ابراز داشت: در تمام پارامترها از كارشناسان خبره استفاده شده و براي گردشگري نيز بودجه مناسبي در نظر گرفته شده است.

عضو شوراي شهر همدان با اشاره به اينكه از ظرفيت ها و بسترهاي گردشگري همدان آن طور كه بايد در راستاي جذب توريسم و گردشگر استفاده نمي شود، ابراز داشت: همه مسئولين بايد دغدغه پيشرفت همدان را داشته باشند و براي توسعه گردشگري و ايجاد رونق اقتصادي در همدان تلاش كنند.