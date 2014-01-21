تندیس هفتمين جشنواره زمستاني همدان در دفتر خبرگزاري مهر رونمايي شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمين جشنواره زمستاني استان همدان از سوم تا 12 بهمن ماه با برنامه هاي مختلف و با هدف ايجاد شور و نشاط اجتماعي براي شهروندان و گردشگران و معرفي پتانسيل هاي استان همدان و جذب توريسم و گردشگر در استان همدان برگزار مي شود.

در جشنواره زمستاني امسال استان همدان برنامه هاي مختلفي مانند مسابقه آدم برفي و مسابقه اسكي و جشن بادبادك ها و مسابقه پازل برگزار مي شود.

در همین راستا همزمان با آغاز هفتمين جشنواره زمستاني همدان پوسترهاي مختلف اين جشنواره در دفاتر خبرگزاري هاي فعال استان همدان رونمايي مي شود كه دومين پوستر و تنديس هفتمين جشنواره زمستاني امروز در دفتر خبرگزاري مهر همدان رونمايي شد.

پوستر هاي رونمايي شده در دفتر خبرگزاري مهر شامل پوستر آدم برفي و مسابقه آدم برفي كه چهارم بهمن ماه در تپه عباس آباد برگزار می شود و پوستر اسكي و مسابقه اسكي و اتومبيل راني و همايش دوچرخه سواري در این هفته بود که تنديس جشنواره نیز در این روز رونمایی شد.

در این مراسم علیرضا ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، معاونین حوزه‌های مختلف میراث فرهنگی، سرپرستان خبرگزاری‌ها و خبرنگاران رسانه‌های مختلف، اعضای شورای اسلامی شهر همدان، معاون اداری مالی سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس هیئت ورزشهای همگانی، مدیرعامل تله کابین گنجنامه حضور داشتند.

پوستر هفتمین جشنواره زمستانی همدان متفاوت‌تر از جشنواره قبلی طراحی شده و آرم و اسم نهادهای همکار و مشارکت‌کننده در آن حک شده است.

هفتمین جشنواره زمستانی همدان از روز سوم تا 12 بهمن‌ماه با برگزاری برنامه‌های مختلف در سراسر استان برگزار می شود.