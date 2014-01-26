به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تبصره هدفمندی برای الحاق به لایحه بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

بعد از این اعلام وصول، احمد توکلی این تبصره را مغایر با قانون دانست پس از آن نیز تعدادی از نمایندگان نسبت به این تبصره تذکرات آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی داشتند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه در خصوص این تذکرات، گفت: این لایحه باید با امضای رئیس جمهور به مجلس ارسال می شد و این روال درست نیست.

وی تذکرات نمایندگان و اخطارها را وارد دانست و گفت: نمایندگان دولت دقت کنند باید لوایح با امضای رئیس جمهور باشد اما ما حمل بر صحت می گذاریم چون ایشان در سفر بودند اما اعتراض نمایندگان درست است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد دولت در تبصره هدفمندی وضع آرامی را برای ادامه اجرای قانون هدفمندی پیشنهاد داده و ما این مسیر آرامش را درست می دانیم.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه ردیف های قانونی این تبصره نیز باید مورد توجه قرار گیرد از نمایندگان و کمیسیون های تخصصی خواست که در جلسه امروز خود این تبصره را بررسی کرده و پیشنهادات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند.

به گزارش مهر ، جلسه علنی روز یکشنبه دو ساعت زودتر تعطیل شد تا کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی تبصره هدفمندی را بررسی کرده و پیشنهادات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند.