تصویب کلیات تبصره هدفمندی در کمیسیون تلفیق

حسینعلی حاجی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امشب کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به تصویب تبصره پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده با موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توضیح داد: با وجود آنکه تصویب این تبصره نیازمند آرای موافق سه چهارم معادل 75 درصد نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق بود ، رئیس کمیسیون تلفیق با ارای مثبت 56 درصد حاضران در جلسه اعلام کرد که این تبصره تصویب شده است .

به گفته وی در جلسه امشب کمیسیون تلفیق که با حضور محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس برگزار شد ، 46 نماینده مجلس حاضر بودند.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از معاون رئیس جمهور و رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دولت سناریوی خود برای افزایش قیمت حامل های انرژی را ارائه نکرد به همین دلیل حدود 10 نفر از اعضای کمیسیون تلفیق به مصباحی مقدم رئیس کمیسیون تذکر آئین نامه ای دادند که با توجه به آئین نامه داخلی کمیسیون تلفیق زمانی که اطلاعات دولت در خصوص بندی از لایحه بودجه کافی نباشد باید جلسه تلفیق تعطیل شده و برگزاری جلسه به ارائه اطلاعات دقیق از سوی دولت موکول شود.

عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: برخلاف قانون آئین نامه داخلی مصباحی مقدم تذکرات نمایندگان را قبول نکرد و جلسه را ادامه داد، این امر موجب شد تعدادی از نمایندگان اخطار قانون اساسی بدهند اما باز هم ریاست جلسه قبول نکرد.

وی تاکید کرد: دولت قصد دارد درآمد 63 هزار میلیارد تومانی را از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بدست آورد به عبارت دیگر 63 هزار میلیارد از جیب مردم درآمد کسب کند اما به مجلس اعلام نمی کند که بر چه مبنایی و بر اساس چه سناریویی می خواهد این افزایش قیمت ها را اعمال کند.

به گزارش مهر تبصره هدفمندی امروز در صحن علنی مجلس علیرغم مخالفت برخی نمایندگان به دلیل اینکه رئیس جمهور این لایحه را امضا نکرده اعلام وصول شد و جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دو ساعت زودتر برای بررسی این تبصره در کمیسیونهای تخصصی تعطیل شد تا کمیسیون ها پیشنهادات خود در خصوص این تبصره را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند.

دولت درآمد 63 هزار میلیارد را از محل هدفمندی یارانه ها برای سال 93 پیش بینی کرده که نسبت به درآمد محقق شده هدفمندی در سال گذشته 2.5 برابر افزایش یافته است و برخی از نمایندگان معتقدند موجب افزایش 88 درصدی قیمت حامل های انرژی خواهد شد.