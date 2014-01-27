مجلس در انتظار سناریوی دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی/ بانک مرکزی سیاستهای ارزی خود در فاز دوم هدفمندی را اعلام کند

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تاکید بر لزوم اجرای کامل قانون هدفمندی رایانه ها گفت: باید این قانون به گونه ای اجرایی شود که افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب نگرانی مردم و تورم غیر قابل تحمل و ضربه به تولید نشود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در راستای اجرای دقیق، سیاستهای ارزی دولت بسیار مهم است اگر مجددا در سال 91 نوسانات بازار ارز رخ داد تمام زحمات دولت در اجرای قانون هدفمندی به هدر می رود.

وی ادامه داد: ما در سال 91 تلاش کردیم به قیمتهای واقعی حاملهای انرژی نزدیک شویم اما با نوساناتی که در بازار ارز رخ داد از قیمتهای واقعی دور شدیم.

وی با تاکید بر اینکه لنگرگاه تصمیم گیریها در خصوص هدفمندی ها در گام دوم در تعیین سیاستهای ارزی بانک مرکزی، اظهار داشت: در سال 89 دولت تلاش کرد تا قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس که دو دلار و به عبارتی 2 هزار تومان بود نزدیک شود اما در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین 6 هزار تومان است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق باید اجزای افزایش قیمت حاملهای انرژی را بررسی کند گفت: شاید افزایش نرخ برخی حاملهای انرژی برای مجلس غیر قابل قبول باشد بنابر این دولت باید اطلاعات دقیقی در خصوص درصد افزایش هر یک از حاملهای انرژی ارائه کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق منتظر گزارش دولت در خصوص افزایش قیمتهای حاملهای انرژی است گفت: چگونگی اجرای قانون هدفمندی رایانه بر عهده دولت است اما مجلس باید بداند هر یک از حاملهای انرژی با چه درصدی افزایش می یابد.

وی ادامه داد: اگر دولت درصد افزایش هر یک از حاملهای انرژی را تعیین نکند احتمال دارد کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه درصد افزایش هر یک از حاملهای انرژی را تعیین کند اما بهتر است دولت سناریوی خود در این خصوص به مجلس ارائه کند.

به گزارش مهر، تبصره هدفمندی صبح روز یکشنبه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد پس از جلسه علنی مجلس دو ساعت زودتر تعطیل شد تا کمیسیونهای تخصصی پیشنهادات خود در خصوص این لایحه را آماده کرده و به کمیسیون تلفیق ارائه دهند کمیسیون تلفیق نیز در نوبت شب تبصره هدفمندی را بررسی می کند. دولت درآمد 63 هزار میلیاردی را از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی کرده که بر اساس اظهارات برخی نمایندگان موجب افزایش 88 درصد قمت حاملهای انرژی خواهد شد.