تهران ظرفیت جمعیت فعلی را ندارد/ نگاه به محیط زیست نباید سطحی و تشریفاتی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مه لقا ملاح مدیرعامل جمعیت زنان مبارزه با آلودگی هوا به عنوان فعال پیشکسوت عرصه محیط زیست در مراسم «میثاق مسئولان با جامعه مدنی برای آسمان آبی» با اشاره به نقل معروف «از خاکیم و به خاک بر می گردیم»، گفت: آیا این خاکی است که می خواهیم به آن برگردیم؟ طبیعت را نابود کردیم، بی آنکه صدای آن را بشنویم؛ آیا کره زمین گنجایش این ظرفیت را دارد؟ ظرفیت افزایش روزانه 1 میلیون نفر بر جمعیت ساکن بر آن را دارد؟

ملاح ادامه داد: در سال 1356 که در مورد آلودگی هوای تهران تحقیق و مطالعه می کردم، تمام کارشناسان داخلی و خارجی تاکید داشتند، تهران ظرفیت 4.5 میلیون نفر جمعیت ساکن در خود را ندارد، اما امروز در همین تهران 17 میلیون جمعیت ثابت و 3 میلیون جمعیت متحرک در حال زندگی و سکونت هستند.

مادر محیط زیست و منابع طبیعی ایران اضافه کرد: چگونه می توان انتظار داشت هوای تهران پاک باشد، در حالی که روزانه 1960 خودرو در تهران شماره گذاری می شوند.

مدیرعامل جمعیت زنان مبارزه با آلودگی هوا با تاکید بر لزوم تبدیل سازمان حفاظت محیط زیست به وزارتخانه حفاظت محیط زیست به منظور حفظ اقتدار و شان سازمان و الزام به پاسخگویی سایر نهادها در مقابل تاثیرات تصمیماتشان بر محیط زیست، گفت: یکی دیگر از معضلات محیط زیست ایران عدم وجود مدیران مناسب در این عرصه است، زیرا مدیران ما به محیط زیست نگاهی سطحی و تجملی دارند.

وی اضافه کرد: از 97 سال عمری که از خدا گرفته ام، 52 سال را صرف مطالعه و تلاش در حیطه محیط زیست کرده ام، ما موظف هستیم به طبیعت، آب، خاک و هوا احترام بگذاریم نه اینکه به راحتی دست به نابودی آن ها بزنیم. به گونه ای که آبی که زمانی نزد ما مقدس بود، امروز سرشار از آلودگی و ناپاکی است.

محال است مشکل آلودگی هوای تهران حل شود

ملاح با اشاره به شرایط جغرافیایی تهران، وجود کارخانه ها و صنایع آلوده و فرودگاه ها در شهر، عدم انتخاب پوشش گیاهی مناسب برای کمربند سبز تهران، گسترش اقتصاد آلوده و وابسته به زمین و مسکن در پایتخت، گفت: محال است مشکل آلودگی هوای تهران حل شود.

پیشکسوت محیط زیست وجود دو میلیون حاشیه نشین شهر تهران و 20 هزار روستای خالی از سکنه را دلیلی بر توزیع غلط اقتصادی دانست و اضافه کرد: کشورهای غربی کارخانه‌های آلوده‌شان را به ما تحمیل می‌کنند و ما هم بی هیچ تحقیقی محصولات دست دوم دیگر کشورها را می پذیریم.

مادر محیط زیست و منابع طبیعی ایران با ابراز تاسف از کاهش امنیت غذایی و گسترش محصولات تراریخته در کشور، گفت: زمین های برنج فروشی شمال کشور به فروش می رسد و به ازای برنج اعلای شمال کشور، برنج تراریخته هند، چین و پاکستان مهمان سفره ایرانی می شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از تجارب جهانی برای رفع معضلات و مشکلات محیط زیست، بیان کرد: 1356 سوئد جزء کشورهای اول آلوده دنیا بود، اما همین کشور با برنامه های علمی و مدون در سال 1376 پاک ترین کشور دنیا شناخته شد.