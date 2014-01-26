به گزارش خبرگزاری مهر، "بثینه شعبان" مشاور سیاسی و رسانه ای رئیس جمهور سوریه در گفتگو با راشا تودی تاکید کرد: هیئت دولت سوریه که در کنفرانس ژنو 2 حضور دارد مانعی برای بررسی و گفتگو درباره پرونده بازداشت شدگان و ربوده شدگان ندارد.

وی تاکید کرد: ما به ژنو آمده ایم تا به صورت راهبردی درباره توقف تروریسم در سوریه گفتگو کنیم.

شعبان افزود: طرف دیگر (مخالفان سوری) درباره انتقال دارو و غذا به برخی مناطق سوریه صحبت کردند که این موضوع مهم است، البته در این مسئله دستگاههای دولتی در حال فعالیت هستند.

مشاور اسد تاکید کرد: ما با طرح به اصطلاح "گذرگاههای انسانی" مخالف هستیم و در سال 2013 طرحی برای انتقال کمکهای بشردوستانه به مناطق ویران شده داشتیم.

وی افزود: مشکل اساسی که با آن مواجه شدیم خشونت و کشتار از سوی گروههای تروریستی، و مسدود کردن راهها بر روی گروههای امدادی صلیب سرخ و هلال احمر برای رسیدن به مناطق آسیب دیده بود.

بثینه شعبان تاکید کرد: برای ما این مسئله مهم است که آنچه به صلاح ملت سوریه است را انجام دهیم و اولویتها در ژنو نیز با اولویتهای ملت سوریه متناسب باشد.

وی افزود: هر روز بیش از 100 نفر در سوریه کشته می شوند و ما خواهان توقف تروریسم امروز و قبل از فردا هستیم. البته یکی مشکلات گفتگوهای ژنو عدم دعوت از مخالفان داخلی برای حل بحران سوریه است و باید تمامی طرفهای مخالف برای آغاز روند سیاسی واقعی به این گفتگوها دعوت می شدند.

مشاور اسد افزود: پرونده تروریسم هر روز مورد بحث قرار می گیرد و جزئی اساسی از مذاکرات را تشکیل می دهد. بدون توقف تروریسم امکان رساندن کمکها و آغاز روند سیاسی (حل بحران) وجود ندارد.