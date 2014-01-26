بحران سوریه بدون حضور ایران حل شدنی نیست/ بان کی مون استقلال سازمان ملل را زیر سوال برد

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات رخ داده در کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که بدون حضور ایران بحران سوریه حل نخواهد شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: از آنجا که سازمان ملل متحد متوجه شد که ایران در حل بحران های منطقه ای نقش اساسی داشته و نفوذ فراوان دارد و بدون حضور ایران، بحران سوریه حل شدنی نیست از جمهوری اسلامی ایران دعوت رسمی کرد که در این کنفرانس شرکت کند.

بان کی مون تحت فشار صهیونیست ها دعوت خود را پس گرفت

وی ادامه داد: ایران بر اساس این استدلال توسط دبیرکل سازمان ملل متحد برای شرکت در کنفرانس ژنو2 مورد دعوت رسمی قرار گرفت و این دعوت هم بدون هیچ گونه پیش شرطی بود اما متأسفانه بان کی مون تحت فشار صهیونیست ها دعوت خود را پس گرفت و حیثیت سازمان ملل را زیرسوال برد.

نقوی اضافه کرد: اقدام دبیرکل سازمان ملل متحد نشان داد که سازمان ملل یک سازمان سیاسی و تحت تأثیر قدرت های سلطه گر است و نماینده همه کشورهای جهان نیست.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کنفرانس ژنو2 نشان داد که استدلال جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه صحیح و درست است و بحران سوریه بدون حضور قدرت های موثر و بی طرف نظیر ایران حل شدنی نیست.

وی بیان داشت: گروههای افراطی به سازمان ملل فشار آوردند تا جمهوری اسلامی ایران دعوت نشود اما باید دانست که ایران هم مشتاق حضور در کنفرانس ژنو نبوده است بلکه اجماع بین المللی به این نتیجه رسیده بود که ایران در این کنفرانس حضور یابد که دبیر کل سازمان ملل به این اجماع عمل نکرد و دعوت خود را پس گرفت.

این مسئول تأکید کرد: ایران اعتقاد دارد که در سوریه راه حل نظامی وجود ندارد و باید این بحران از طریق سیاسی دنبال شود و مردم سوریه برای آینده خود تصمیم گیری کنند.

جان کری به نمایندگی از رژیم صهیونیستی در اجلاس داووس اظهار نظر کرد



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات وزیر خارجه آمریکا در اجلاس داووس گفت: جان کری به نمایندگی از رژیم صهیونیستی در اجلاس داووس اظهار نظر کرد و این اظهار نظرها ذره ای برای ایران ارزش ندارد.



وی ادامه داد: ایران بر اساس توافق نامه ژنو به تعهدات خود پایبند است و مطابق این توافق گامهای اعتمادساز را برمی دارد ولی در هر شرائط و هر زمانی اگر یک کشور و یا اعضای 1+5 رفتاری خلاف توافق نامه ژنو از خود نشان بدهند، توافق نامه را خواهیم بست و به پیشرفت هسته ای خود ادامه خواهیم داد.