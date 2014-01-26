بشار اسد تمایلی به دادن امتیاز و کناره گیری از قدرت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه النهار لبنان امروز در گزارشی نوشت: تحلیلگران آمریکایی که بحران سوریه را پیگیری می کنند معتقدند "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه تمایلی به امتیازدهی و کناره گیری از قدرت ندارد، بلکه می خواهد از تمام گزینه هایی که در اختیار دارد برای تحقق اهداف مورد نظر خود استفاده کند.

بنابراین گزارش، طرحی که اسد برای بقا در قدرت مدنظر دارد بر سه عامل استوار است: نخست اینکه به باور بشار اسد ماموریت اصلی کنفرانس ژنو2 ، رسیدن به توافق درباره مبارزه با "تروریسم تکفیری" و حتی از بین بردن کامل گروههای وابسته به این تفکر است که توانسته اند در خاک سوریه پایگاههایی برای خود ایجاد کنند.

دوم اینکه رئیس جمهور سوریه نقطه ضعفی را در بیانیه کنفرانس ژنو 1 دیده که می خواهد از آن به بهترین وجه برای باقی ماندن خود در قدرت استفاده کند. در یکی از بندهای پایانی کنفرانس ژنو 1 آمده است که اصل هرگونه راه حل برای بحران سوریه تشکیل دولت انتقالی با اختیارات کامل است که در آن هم برخی از مخالفان و هم برخی از شخصیتهای دولتی سوریه با توافق دو طرف حضور داشته باشند. این بند با توجه به اختلافاتی که مخالفان سوری دارند این فرصت را به بشار اسد می دهد که در قدرت باقی بماند.

سوم اینکه یکی از طرحهای مورد نظر بشار اسد، قانع کردن روسیه و آمریکا به عنوان برگزار کنندگان اصلی کنفرانس ژنو 2 به این مسئله است که وی در قدرت باقی بماند و مجددا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. البته اسد در این موضوع با نامزد شدن شخصیتهای دیگر مخالفتی ندارد و آنها می توانند بر اساس قانون اساسی اصلاح شده در این رقابت سیاسی حضور داشته باشند.