کشف 430 تن مواد مخدر در مرزهای کشور/ قاچاق روزانه پنج تا 10 میلیون لیتر سوخت از مرز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ذوالفقاری ظهر یکشنبه در حاشیه همایش فرماندهان مرزبانی خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در سال جاری اقدامات مناسبی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از مرزهای خشکی کشور انجام شده است.

وی با بیان اینکه 70 درصد کشفیات مواد مخدر امسال مربوط به شرق، حاشیه شرق و جنوب کشور از استان هرمزگان تا خراسان رضوی بوده است، گفت: از ابتدای امسال تا کنون 337 درگیری مسلحانه با اشرار در کشور داشته ایم.

وی از افزایش چهار درصدی هلاکت اشرار در سال جاری خبر داد و افزود: درگیری های مسلحانه با قاچاقچیان مسلح، اشرار و بخشی مربوط به گروه‌های تروریست بوده است.

فرمانده مرزبانی کشور به افزایش 37 درصد کشفیات سلاح غیر مجاز طی 10 ماهه گذشته امسال در کشور اشاره کرد و افزود:به تازگی محموله‌هایی با بیش از 250 قبضه سلاح از قاچاقچیان در کشور کشف شده که عمده آن شکاری و برخی سلاح جنگی نیز بوده است.

قاچاق روزانه پنج تا 10 میلیون لیتر سوخت از مرزها

وی در ادامه از افزایش 25 درصد کشفیات سوخت قاچاق در مرزهای کشور طی 10 ماهه گذشته خبر داد و تصریح کرد: روزانه پنج تا 10 میلیون لیتر سوخت از مرزهای کشور قاچاق می شود.

سردار ذوالفقاری با اشاره به مهار قاچاق سوخت در برخیمرزهای کشور گفت: در جنوب سراوان که روزانه سه میلیون لیتر سوخت توسط دو هزار دستگاه خودرو انجام می شد مهار شده است.

وی عنوان کرد: در منطقه سیستان و بلوچستان ، حوزه دریای عمان و خلیج فارس و همچنین در برخی نقاط شمال و شمال غرب کشور با پدیده سوخت قاچاق مواجه هستیم.

تخصیص 27 میلیارد تومان از اعتبارات انسداد مرزها

سردار ذوالفقاری به اعتبارات مرزبانی نیز اشاره و افزود: در سال جاری 82 ملیارد تومان برای انسداد مرزهای کشور مصوب شد که تا کنون تنها 27 میلیاردتومان اختصاص پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه عمده اعتبارات مرزبانی در حوزه ی تکنولوژی سرمایه گذاری می شود، تصریح کرد: مرزبانی با در نظر گرفتن کیفیت به سوی تکنولوژی پیشرفته مرزی از قبیل راهدار و دوربین های حرارتی و سایر تجهیزات مرزبانی است.

فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نیروی انسانی در مرزبانی بیان کرد: مرزبانی به دنبال جذب نیروهای مرزی در مرزبانی ها اعم از شیعه و سنی است که بیشتر بتواند در امنیت مرزها از مردم و نیروهای مرزی کمک بگیرد.