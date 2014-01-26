مسئولان استانی اجرای طرح هاي هادي و پروژه هاي بهسازي روستايي را پيگيري كنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسين مقيمي ظهر یکشنبه در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهاتر ( فروش اموال بلااستفاده ) را یک فرصت برای مدیران دانست و گفت:‌ تهاتر یک فرصت را برای اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام برای مدیران فراهم کرده است.

وی بر تسريع در برقي شدن چاه هاي آب كشاورزي تاکید کرد و اظهارداشت: بايد براي برقي شدن چاه هاي كشاورزي كه اثرات اقتصادي مطلوبي براي كشاورزان به همراه دارد تلاش شود.



مقیمی گفت: بر اساس قانون، وزارت نفت ملزم به تامین 20 درصد از هزینه برقدار شدن چاه های کشاورزی روستایی شده است كه بايد اين مساله به طور جدي پيگيري شود و وزارت نفت بايد به تعهد خود عمل كند. اگر وزارت نفت به تعهد خود عمل نكند بايد از محل بودجه هاي عمراني استان استفاده شود زيرا ما به كشاورزان قول داديم و بايد به قول خود عمل كنيم.

سهم استان مركزي در حوزه معارف قرآن 300 ميليون تومان است



استاندار مرکزی با اشاره به اينكه يكي از رديف هاي بودجه سال 92 در زمينه آموزش و پرورش است اظهار داشت:‌ آموزش و پرورش بايد از محل فروش اموال غيرمنقول و مازاد براي نوسازي و تجهيز مدارس شهري و روستايي و تامين تجهيزات هوشمند سازي مدارس استفاده شود.



وي تصريح كرد:‌ يكي ديگر از تبصره هاي قانون بودجه 92 توسعه معارف قرآن است كه برابر بند 112 تبصره قانون بودجه سهم استان مركزي در اين حوزه 300 ميليون تومان است كه مديران بايد در اين بخش مشاركت فعالي داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معیشت مردم گفت: دولت تدبیر و امید برنامه های زیربنایی در حوزه ترمیم معضلات اقتصادی را آغاز کرده که امید است در سه ماه آینده نتایج عملی آن در روان شدن و شکوفایی اقتصادی نمود یابد.

وی توضیح داد: تا به ثمر نشستن اقدامات دولت وظیفه کمیته راهبری تنظیم بازار استان این است که با تدبیر و ابتکار عمل، کانونها و مسایل مشکل آفرین را به موقع شناسایی و برنامه های پیشگیرانه موثری را در حوزه تثبیت قیمتها دنبال کند.

استاندار مرکزی بیان کرد: عملکرد دستگاه های متولی اقتصادی و تنظیم بازار استان مرکزی هم اینک آرامش را در بازار فراهم آورده که با سطح مناسب رضایتمندی عمومی همراه است و باید شرایط کنونی حفظ و تقویت شود.

تقویت زیرساختهای انبارداری و سردخانه ای

مقیمی خاطرنشان کرد: اصناف و مردم دو بازوی موثر در کنار سیاستهای اقتصادی دولت هستند و با مشارکت هدفمند آنها زمینه قطع دست واسطه ها و برخی سودجویان مهیا می شود.

وی عنوان کرد: تقویت زیرساختهای انبارداری و سردخانه ای و امکانات پشتیبانی تنظیم بازار اعم از تجهیزات و نیروی انسانی باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد و برای آن راهبردهای عملیاتی قابل دسترس تعریف شود.

استاندار مرکزی توضیح داد: یکی از راهکارهای موثر برای تثبیت قیمتها و کمک به قدرت خرید مردم، راه اندازی نظام فروش فوق العاده فروشگاهی است که می تواند به عنوان راهکاری از سوی استان به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد شود.

گفتنی است در اين جلسه بر استفاده از تبصره هاي قانون بودجه در حوزه بهداشت و درمان، نگهداري و توسعه شبكه هاي روستايي و برق، تجهيز مدارس و دانشگاهها، بحث فروش سهام شركت هاي دولتي، كمك راهبري مسائل و مشكلات بخش آسيب پذير و محيط زيست و هواشناسي تاكيد شد.