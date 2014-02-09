تلاشهای 12 ساله محققان کشاورزی به ثمر نشست/ رونمایی از 2 نوع لوبیا چیتی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی ظهر یکشنبه در آئین رونمایی از یافته های بخش کشاورزی استان مرکزی با اشاره به اینکه این دو نوع لوبیا چیتی ششمین و هفتمین لوبیا تولید شده بعد از انقلاب در مرکز تحقیقات کشاورزی کشور واقع در خمین استان مرکزی است، اظهار داشت: 20درصد افزایش تولید و 40میلیارد تومان سود از ویژگی های این محصولات برای کشاورزان تلقی می شود.

وی تصریح کرد: این دو نوع لوبیا به دلیل نیمه رونده بودن، کیفیت بالا و شرایط تولید مناسب، بسیار مورد توجه کشاورزان قرار گرفته اند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: به زودی نام های فارسی این دو نوع لوبیا چیتی اعلام خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک هم در این مراسم با تاکید بر اینکه کارهای کشاورزی و دامداری از کارهای خداپسندانه و مورد تاکید دین مبین اسلام است، گفت: تامین غذای سالم برای مردم شرط ایجاد جامعه ای سالم است.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با بیان اینکه بخش کشاورزی برای رسیدن به تولید بیشتر نیازمند برنامه ریزی، تدبیر و توجه ویژه مسئولان است، افزود: تولید غذای سالم، باکیفیت و دارای استانداردهای لازم از وظایف مهم بخش تولید و کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه توجه ویژه به کشاورزان باید از اولویت های سازمان جهادکشاورزی باشد، ابراز کرد: توجه به بخش کشاورزی و رفع نیازهای کشاورزان ضمن ایجاد جامعه ای سالم، کشور را نیز از وابستگی به بیگانگان بیمه خواهد کرد.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه حمایت دولت از کشاورزان و در اختیار گذاشتن تسهیلات بانکی برای ایجاد واحدهای کشاورزی با ظرفیت بیشتر در کشور و استان مرکزی یک ضرورت است، بیان داشت: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان کاهش هزینه ها در بخش تولید و افزایش تولیدات با کیفیت را به همراه دارد.

رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران

استاندار مرکزی نیز در این مراسم با تاکید بر رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران ابراز کرد: توسعه همه جانبه کشور در گرو توجه بیشتر به تولید است.

محمدحسین مقیمی افزود: خلق حماسه اقتصادی در کشور نیازمند صدور مجوزهای احداث بخش های تولیدی در زمان های معین و حمایت از سرمایه گذاران است.

وی بیان داشت: حمایت از سرمایه گذاران ضمن ایجاد اشتغال از بروز معضل های اجتماعی همچون اعتیاد، بیکاری و طلاق نیز جلوگیری می نماید.

در ادامه رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی با تاکید بر جلوگیری از اتلاف آب در بخش کشاورزی گفت: یکپارچه سازی و تسطیح اراضی پراکنده کشاورزی یکی از مهمترین برنامه های کاهش مصرف آّب در بخش کشاورزی است که باید با همکاری کشاورزان و سازمان جهاد کشاورزی به طور کامل در سطح استان مرکزی محقق شود.

عباس مظفری اصلاح نهاده ها و توجه به بخش دامداری را نیز از دیگر وظایف سازمان جهادکشاورزی در راستای رسیدن به خودکفایی در بخش تولید عنوان کرد.

استان مرکزی ظرفیت خوبی را در زمینه تولید محصولات کشاورزی دارد

وی با تاکید بر استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های استان مرکزی خاطرنشان کرد: استان مرکزی در بخش کشاورزی و دامداری دارای ظرفیت های مناسبی است که استفاده بهینه از این ظرفیت ها می تواند ضمن تامین نیازهای کشور بخشی از نیازهای منطقه را در زمینه تولید محصولات کشاورزی تامین نماید.

این مقام مسئول فرهنگ سازی استفاده از آبیاری تحت فشار و قطره ای و توجه بیشتر به احداث گلخانه ها را از مهمترین سیاست های سازمان جهادکشاورزی در راستای تولید بیشتر و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی اعلام کرد.