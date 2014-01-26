147 حلقه چاه غيرمجاز پلمب شد/ ضرورت تغيير الگوی كشت توسط کشاورزان برای نجات منابع آب زيرزميني

عليرضا نعيمي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین طی این مدت اين شركت ضمن ممانعت از حفر 203 حلقه چاه غيرمجاز ، تعداد 125 دستگاه حفاري غيرمجاز را نيز توقيف و به پاركينگ منتقل نموده است.

وی با بیان اینکه با این اقدامات پنج ميليون مترمكعب آب با كاهش دبي چاه هاي مجاز صرفه جویی شده است تصریح کرد: با توجه به تقاضاي روزافزون برای استفاده از منابع آب زيرزميني و ثابت بودن بارش ها و همچنين ميزان بالاي تخليه سفره هاي آب زيرزميني و تبديل اكثر دشت هاي استان به دشت هاي ممنوعه، لزوم تجهيز و برقراري اكيپ هاي گشت و بازرسي بمنظور صيانت از انفال و حفظ و حراست از منابع آب های زیرزمینی در صدر اولويت هاي اين شركت است.

پنج ميليون مترمكعب كاهش برداشت از آب زيرزميني

نعیمی افزود:‌ در همين راستا در 9 ماهه ابتدايي سالجاري علاوه بر رسيدگي به قريب به دو هزار و 500 درخواست استفاده از منابع آب زيرزميني، همچنين با اعمال كاهش دبي در 63 حلقه چاه مجاز در مجموع قريب به پنج ميليون مترمكعب كاهش برداشت از آب زيرزميني را داشته ايم.

مدير دفتر حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي مركزي اضافه کرد: اين كاهش دبي با هماهنگي اين شركت و بهره برداران بوده كه اميدواريم ساير بهره برداران نيز با الگو گرفتن از اين روند، در حفظ منابع آبي نقش موثرتري را ايفا نمايند.

وي ادامه داد: از آنجا که استان مركزي در منطقه اي خشک، نيمه خشک و کم باران قرار دارد، بايد از منابع آبي محدود موجود حداکثر استفاده و بهره وري را داشت، اين در حالي است که کشاورزي در اكثر نقاط استان همچنان به روش سنتي انجام مي شود و 90 درصد آب استحصالي، در اين بخش مورد استفاده قرار گرفته و هدر مي رود.

نعیمی با تاکید بر اینکه آبياري زمين هاي کشاورزي با استفاده از روش هاي نوين چندان در ميان کشاورزان جا نيفتاده است بیان داشت: روش سنتي و غرقابي کشت و توليد، کاشت محصولاتي که به آب زيادي نياز دارد و در نهايت نبود الگوي مناسب و سراسري براي توليد محصولات زراعي را از جمله عواملي برشمرد که موجب شده استان مركزي همواره با مشکل کمبود آب و پديده خشکسالي و خسارات ناشي از آن در بخش کشاورزي مواجه باشد.

در آينده نزديك کشاورزي استان تعطيل مي شود

وی اضافه کرد: با اصلاح اين موارد و تبيين ادله قانوني و شرعي ضرورت توجه کشاورزان به بهره وري مناسب از منابع موجود و کار فرهنگي و اطلاع رساني، مي توان به نجات منابع آب زيرزميني اميدوار بود .

مدير دفتر حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي مركزي بر لزوم توجه هر چه بيشتر كشاورزان به تغيير الگوی كشت بمنظور نجات منابع آب زيرزميني تأكيد کرد و گفت: اگر شرايط کاشت محصولات و بهره وري نامناسب در بخش آب استان به همين صورت ادامه داشته باشد ، در آينده نزديك کشاورزي استان تعطيل مي شود ، زيرا از هم اکنون نيز دبي آب چشمه ها، قنات ها ، رودخانه ها و چاه هاي استان بشدت کاهش يافته است.

وی با بيان اينكه ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ايم بلكه از فرزندانمان به امانت گرفته ايم تصریح کرد: توجه هر چه بيشتر كشاورزان به مباحث تغيير الگوي كشت و مساعدت ، همكاري و آموزش كشاورزان توسط جهاد كشاورزي را در كاهش برداشت هاي غيراصولي از منابع آبي ارزشمند مثمرثمر و سازنده است.







