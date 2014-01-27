به گزارش خبرنگار مهر، عباس مظفری صبح دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 468 میلیارد و 515 میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی، تسهیلات بانکی و آورده افراد در 12 شهرستان استان اجرا و آماده بهره برداری شده اند.

وی یادآور شد: از مجموع اعتبارات هزینه شده برای اجرای این پروژه ها 21 میلیارد و 190 میلیون ریال را اعتبارات دولتی، 212 میلیارد و 704 میلیون را تسهیلات بانکی و 234 میلیارد و 621 میلیون را سرمایه گذاری بخش خصوصی تشکیل می دهد.

وی با اشاره به توزیع شهرستانی پروژه های بخش کشاورزی استان گفت: از مجموع 81 پروژه فوق هشت پروژه در شهرستن کمیجان، هفت پروژه در شهرستان شازند، یک پروژه در شهرستان خنداب، پنج پروژه در شهرستان محلات، دو پروژه در شهرستان فراهان، دو پروژه در شهرستان دلیجان، 3 پروژه در شهرستان تفرش، 13 پروژه در شهرستان خمین، 15 پروژه در شهرستان ساوه، 13 پروژه در شهرستان اراک، 13 پروژه در شهرستان زرندیه و 2 پروژه در شهرستان آشتیان قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی یادآور شد: با بهره برداری از این پروژه ها در 76 روستای استان مرکزی ضمن بهره مندی 236 خانوار از مزایای انها زمینه اشتغال برای 442 نفر به صورت مستقیم و 677 نفر به صورت غیر مستقیم در استان مرکزی فراهم می شود.

آبیاری تحت فشار و قطره ای رکورد دار پروژه های آب و خاک استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی یادآور شد: شهرستان های ساوه، خمین، اراک و زرندیه بیشترین حجم پروژه های افتتاحی بخش کشاورزی استان در ایام الله دهه فجر را به خود اختصاص داده اند.

مظفری با اشاره به سهم بخش پروژه های افتتاحی بخش کشاورزی استان در ایان الله دهه فجر گفت: تعداد 20 پروژه از پروژه های فوق در بخش آب و خاک قرار دارد که در حوزه های مختلف احداث کانال انتقال آب، آبرسانی با لوله، لایروبی و مرمت قنوات و آبیاری تحت فشار قطره ای و بارانی اجرا شده اند.

وی با بیان این که آبیاری تحت فشار قطره ای و بارانی بیشترین حجم پروژه های آب و خاک را به خود اختصاص داده اند گفت: اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار در 484 هکتار از اراضی کشاورزی بیانگر این امر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی مجموع اعتبارات هزینه شده در اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار را 25 میلیارد و 877 میلیون ریال عنوان کرد وگفت: از مجموع این اعتبارات 18 میلیارد و 690 میلیون ریال توسط بخش دولتی،2 میلیارد و 576 میلیون ریال در قالب تسهیلات بانکی و 4 میلیارد و 611 میلیون ریال توسط بخش خصوصی تامین شده است.

مظفری یادآور شد: 20 پروژه افتتاحی بخش آب و خاک استان در دهه فجر شامل 17 پروژه آبیاری تحت فشار و قطره ای، یک پروژه لایروبی و مرمت قنوات، یک پروژه آبرسانی با لوله و یک پروژه احداث کانال انتقال اب است که با اجرای این پروژه ها 83 فرصت شغلی مستقیم و 156 فرصت شغلی غیر مستقیم در بخش آب و خاک استان ایجاد شده و زمینه بهره مندی 154 خانوار در 20 روستای استان فراهم شده است.

وی با اشاره به افزایش دو نیم برابری راندمان آب بخش کشاورزی با اجرای پروژه های فوق افزود: به واسطه اجرای این پروژه ها 4/2 میلیون متر مکعب در مصرف آب بخش کشاورزی استان مرکزی صرفه جویی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با بیان این که بهره وری در آب بخش کشاورزی از ضروریات استان بوده افزود: با توجه به این که توجه به کمبود منابع آبی در استان از سیاستهای مهم کاری استان است اجرای پروژه های آب و خاک جز مهمترین پروژه های بخش کشاورزی محسوب می شود.

افزایش تولیدات دامی استان مرکزی با افتتاح 35 پروژه در دهه فجر

مظفری در ادامه از افتتاح 35 پروژه تولیدات دامی همزمان با ایام الله دهه فجر در استان مرکزی خبر داد و گفت: این پروژه ها با صرف اعتباری بالغ بر 194 میلیارد و 188 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی و آورده اشخاص در 34 روستای استان مرکزی اجرا و آماده بهره برداری است.

وی جمعیت برخوردار از مزایای اجرای این پروژه ها را 59 خانوار برشمرد و گفت: با اجرای این پروژه ها 106 فرصت شغلی مستقیم و 147 فرصت شغلی غیر مستقیم در استان مرکزی ایجاد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: از مجموع 35 پروژه تولیدات دامی استان مرکزی 16 پروژه را واحدهای تولیدی مرغ گوشتی و تخم کذار با ظرفیت تولید 470 هزار قطعه تشکیل می دهد که با اعتباری معادل 126 میلیارد و 462 میلیون ریال در 16 روستای استان مرکزی اجرا شده و زمینه بهره مندی 28 خانوار روستایی را از مزایای آن فراهم کرده است.

مظفری یادآور شد: افزایش370 هزار قطعه ای مرغ ظرفیت مرغ گوشتی و 100 هزار قطعه ای مرغ تخمگذار به ظرفیت استان مرکزی از مزایای اجرای این طرح هاست.

وی ادامه داد: 15 پروژه ایجاد واحدهای گوساله پرواری و گاو شیری دیگر پروژه های بخش تولیدات دامی را تشکیل می دهد که با صرف اعتباری معادل54 میلیارد و 596 میلیون ریال در 15 روستای استان مرکزی اجرا شده و زمینه بهره مندی 27 خانوار روستایی را فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: با اجرای این پروژه ها علاوه بر ایجاد 39 فرصت شغلی مستقیم و 50 فرصت شغلی غیر مستقیم زمینه افزایش یک هزار و 312 راس دام سنگین به توان ظرفیت دام سنگین استان، افزایش تولید 5 هزار و 250 کیلوگرم گوشت تولیدی استان، و افزایش یک هزار و 663 تنی تولید شیر استان فراهم شده است.

مظفری یادآور شد: اجرای 2 پروژه پروار بندی و پروراری گوسفند به ظرفیت 340 راس و 2 پروژه ایجاد واحد پرورش بوقلمون پوشتی به ظرفیت 10 هزار قطعه از دیگر پروژه های بخش تولیدات دامی استان مرکزی است که در ایام الله دهه فجر به بهره برداری می رسد.

افتتاح 18 پروژه صنعت تبدیلی بخش کشاورزی ارمغان دهه فجر به استان مرکزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در ادامه از افتتاح 18 پروژه صنعت تبدیلی بخش کشاورزی استان مرکزی در ایام الله دهه فجر خبر داد و گفت: این پروژه ها با اعتباری معادل220 میلیارد و 320 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی و سرمایه بخش خصوصی اجرا شده است که با اجرای آنهادر 13 روستای استان مرکزی ضمن بهره مندی 9 خانوار از مزایای انها زمینه ایجاد اشتغال 216 نفر به صورت مستقیم و 326 نفر به صورت غیر مستقیم در استان فراهم شده است.

مظفری افزود: از مجموع 18 پروژه صنایع تبدیلی استان پنج پروژه با ظرفیت 9 هزارو 300 تن در بخش فراوری پسته، 6 پروژه با ظرفیت 8 هزار و 780 تن در بخش بسته بندی مواد غذایی، 3 پروژه با ظرفیت یک هزار و 750 تن در بخش تولید کودهای عالی، یک پروژه با ظرفیت 30 تن در بخش تولید رب انار، 2 پروژه با ظرفیت 11 هزار و 582 تن در بخش فراورده های لبنی، و یک پروژه با ظرفیت 250 تن در بخش تولید پودر صدف بوده است.

وی یادآور شد: افزایش 31 هزار تنی به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی استان ارمغان افتتاح این پروژه ها در دهه فجر است.

افزایش 33 هزار مترمربعی مساحت گلخانه های استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در ادامه با اشاره به پروژه های افتتاحی بخش کشاورزی استان مرکزی در حوزه تولیدات گیاهی گفت: در ایام الله دهه فجر 7 پروژه با اعتباری معادل24 میلیارد و630 میلیون از محل اعتبارات دولتی، تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان مرکزی به بهره برداری می رسد.

مظفری افزود: از مجموع 24 میلیارد و 630 میلیون ریال اعتبارات هزینه شده در بخش پروژه های تولیدات گیاهی استان را 2 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبارات بخش دولتی، 12 میلیارد و 155 میلیون ریال را تسهیلات بانکی و 9 میلیارد و 975 میلیون ریال را سرمایه افراد در بخش خصوصی تشکیل می دهد.

وی یادآور شد: با اجرای این پروژه ها در هشت روستای استان مرکزی12 خانوار از مزایای آنها بهره مند و زمینه ایجاد فرصت شغلی برای 32 نفربه صورت مستقیم و 40 نفر به صورت غیرمستقیم فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: از مجموع هفت پروژه حوزه تولیدات گیاهی استان را شش پروژه شامل احداث گلخانه ها بوه که در وسعتی به مساحت 33 هزار متر مربع در هفت روستای استان مرکزی ایجاد شده است.

مظفری گفت: همچنین احداث یک باغ در 10 هکتار از دیگر پروژه های بخش تولیدات گیاهی استان است که در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

وی یادآور شد: در بخش پیلات نیز استان مرکزی در ایام الله دهه فجر شاهد افتتاح یک پروژه پرورش ماهیان زینتی است به ظرفیت تولید 250 هزار قطعه است که با اعتباری معادل3 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی و آورده افراد در استان مرکزی آماده بهره برداری است.