نمایشگاه فروش بهار با هدف تنظیم بازار و تسهیل خرید شهروندان در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله وفایی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: در این نمایشگاه تلاش شده تا از محصولات استانی و تولید کشور استفاده شود و از ورود هرگونه کالای خارجی در نمایشگاه جلوگیری می شود.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه با تنوع کالاهای خوراکی و پوشاک هر ساله به مناسبت های مختلف و فروش فوق العاده انجام می شود که برگزاری نمایشگاه بهاری در اسفندماه سال جاری نیز از جمله برنامه های سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه بهاره سال جاری در شهرستانهای گرگان و گنبد برگزار می شود و به محض اعلام ستاد تنظیم بازار دیگر شهرهای استان، در این مکانها فروش فوق العاده برای رفاه حال شهروندان درنظر گرفته می شود.

وفایی اظهار داشت: نمایشگاه بهاره امسال به لحاظ فضای قیمت کالانسبت به سال گذشته داری تفاوت است چراکه امسال قیمت کالاها به ثبات رسیده و با کاهش قیمت مواجه بوده است.

وی با تاکید بر نظارت جدی بر قیمت کالاهای ارائه شده در نمایشگاه اذعان داشت: بحث نظارت در نمایشگاه بسیار جدی گرفته شده است تا مردم بتوانند در شب عید از خرید خوبی برخوردار باشند.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان افزود: باید سعی کرد فضای عمومی خوبی چه به لحاظ امنیت، تردد وبهداشت برای مردم ایجاد کرد تا با مشکل مواجه نباشند.

وی یادآورشد: نمایشگاه بهاره امسال با تنوع کالاهای خوراکی و پوشاک، ارائه قیمت مناسب از تولید به مصرف و با بهترین کیفیت، بین 5 تا 25 اسفند ماه در نمایشگاه دائمی بین المللی گرگان برگزار خواهد شد.

وفایی در توضیح ارائه میوه در شب عید به قیمت مناسب گفت: با تشکیل کارگروه تنظیم بازار تمهیدات لازم جهت پیشگیری از افزایش قیمت در آستانه سال جدید اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: از شهریور ماه سال جاری 2 قلم کالای سیب و پرتقال توسط بخش خصوصی با نظارت ستادتنظیم بازار از سطح باغ های استان خریداری و ذخیره سازی شده است.

وی از نظارت جدی ستاد تنظیم بازار بر میوه های شب عید خبر داد و اظهار داشت: در بازدید اکیپ بازرسی از این میوه های خریداری شده، کیفیت و کیمیت میوه ها مطلوب ارزیابی کردند.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان در توضیح سبد کالا گفت: یک مباشر تامین و یک مباشر توزیع جهت نظارت بر توزیع مناسب سبد کالا انتخاب شده است که هم اکنون تمامی اقلام مورد نیاز این سبد کالا در استان تهیه شده و به محض اعلام رسمی ستاد مرکز در بازار توزیع خواهد شد.

وی در خاتمه یادآور شد: تهیه سبد کالا برای خانواده ها با همکاری تمام دستگاههای اجرایی استان فرهم شده و برای تمامی شهرهای استان نیز توزیع این سبد کالا همزمان پیش بینی شده است.