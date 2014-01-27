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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۴

کاوه:

طرح جامع مجموعه تفریحی رفاهی شهردرای سمیرم تهیه می شود

طرح جامع مجموعه تفریحی رفاهی شهردرای سمیرم تهیه می شود

سمیرم - خبرگزاری مهر: معاون شهرداری شهر سمیرم از آغاز عملیات تهیه طرح جامع برای مجموعه تفریحی رفاهی شهرداری شهر سمیرم خبر داد و گفت: اعتبار این طرح در بودجه سال 93 لحاظ می شود .

علی کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر در سمیرم  گفت: ایده احداث و جانمایی مجموعه تفریحی رفاهی شهرداری شهر سمیرم در مسیر ورودی  شمالی شهرستان  سمیرم  به 15سال گذشته می رسد.

وی افزود: این مجموعه به علت کمبود و فقدان اعتبار اجرایی در به حال خود به صورت نیمه کاره رها شد.

کاوه با بیان اینکه این مجموعه در هفته گذشته توسط شهردرای شهر سمیرم و با حضور جمعی از مسئولین شهرستان کلید خورد اذعان داشت: مجموعه تفریحی رفاهی شهرداری شهر سمیرم در حال حاضر از امکاناتی مثل کافی شاپ و امکانات ورزشی و جاده برهوردار است.

علی کاوه بیان داشت: در حال حاضر ظرفیت پذیرش گردشگر و میهمان و ورزشکاران در این مجموعه زیاد است و تاکنون استقبال مردمی داخل و خارج شهرستان نیز از این مجموعه بی نظیر بوده است.

وی از شروع عملیات تهیه طرح جامع برای مجموعه تفریحی و رفاهی شهرداری شهر سمیرم خبر داد و گفت: این شهرداری در صدد است که ضمن تهیه طرح جامع برای مجموعه مذکور بتواند مجموعه را به قطب گردشگری تفریحی و رفاهی در همه فصول سال تبدیل کند.

وی تاکید کرد: به همین منظور شهرداری شهر سمیرم همگام با طرح جامع  جنگل کاری درختکاری و ایجاد فضاهای تفریحی و احداث بوستان خانوده را در زمره فعالیتهای خود قرار داده است.

وی خاطر نشان کرد: از آنجائی که اجرای هر پروژه به اعتبار نیاز دارد ، تامین اعتبار اجرائی برای مجموعه ئتفریحی رفاهی شهردرای شهر سمیرم هم منوط به بودجه سال 93 و تصویب شورای اسلامسی شهر سمیرم خواهد بود.

وی مدیریت این مجموعه را در شرایط فعلی از جمله وظایف شهردرای شهر سمیرم قلمداد و تصریح کرد: در صورت وجود سرمایه گذار شهرداری شهر سمیرم آمادگی کامل دارد که این مجموعه را با مشارکت بخش خصوصی به بخش خصوصی واگذار کند.

 

کد مطلب 2222680

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