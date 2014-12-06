برخورد سیاسی با طرح مجموعه شهری انجام نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر شنبه در نهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان، بیان کرد: در طرح مجموعه شهری اراک، فرآیند توسعه منطقه در آینده مشخص می شود و نباید با آن برخورد سیاسی شود.

مقیمی ادامه داد: طرح مجموعه شهری برای جلوگیری از توسعه ناپایدار تدوین می شود و در آن اثرات متقابل شهرهای یک منطقه بررسی و شناسایی می شود.

وی بیان کرد: پس شناسایی اثرات متقابلی که شهرهای یک منطقه بر یکدیگر اعمال می کنند، این فرصت برای مدیران اجرایی فراهم می شود تا تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.

نبود برنامه بلند مدت، دلیل توسعه نیافتگی اراک

استاندار استان مرکزی با تاکید بر ضرورت تصویب چنین طرح هایی، افزود: برنامه های مصوب در اینگونه طرح ها به سرعت وارد سیستم اجرایی نخواهند شد و اثرات بلند مدت آنها نیز مدنظر گرفته خواهد شد.

وی اظهار کرد: اگر شهر اراک با وجود صنایع مختلف از توسعه یافتگی کافی برخوردار نیست، به دلیل وجود نداشتن طرح های بلندمدت و بسنده کردن به برنامه های مقطعی است.

مقیمی ضمن تاکید بر ضرورت حضور مدیران ارشد در جلسات بررسی و تصویب طرح مجموعه شهری، اضافه کرد: از آنجایی که این طرح و طرح های مشابه چشم انداز استان در آینده را مشخص می کنند، ضروریست مدیران و مسئولین در کارگروه های تخصصی بررسی و سپس در جلسات تصویب طرح حضور یابند تا از جزئیات برنامه های استانی و شهری آگاهی یابند.