طرح مجموعه شهری زمینه سازتوسعه بلندمدت/چکش کاری روی طرح ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی در نهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که ظهر شنبه در استانداری برگزار شد، بیان کرد: بسیاری از مراکز استان ها هنوز از طرح مجموعه شهری برخوردار نیستند و تصویب این طرح قدمی مثبت برای پیشرفت کلانشهر اراک است.

وی اظهار کرد: تصویب این طرح علاوه بر هموار کردن مسیر برای دستیابی به توسعه پایدار، برای تصویب و اجرای بسیاری از طرح ها بالادستی ضروری است.

زندیه وکیلی ادامه داد: به عنوان مثال قرار بود این طرح در سال ۹۰ و قبل از تصویب طرح کلانشهر شدن اراک مصوب شود، اما متاسفانه به دلایلی این موضوع محقق نشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: برای اجرایی شدن پروژه هایی همچون احداث خط متروی امیرکبیر- اراک- مهاجران به طرح مجموعه شهری نیاز می باشد.

۱۵ روز فرصت برای برطرف کردن مشکلات موجود در طرح

طرح مجموعه شهری اراک توسط مهندسین مشاور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه شد، اما با توجه به اشکالاتی که از طرف برخی مدیران و فرماندار شهر اراک به آن وارد آمد، فرصتی ۱۵ روزه برای چکش کاری بیشتر و رفع ایرادات طرح در اختیار کارگروه تخصصی قرار گرفت، تا پس از انجام اصلاحات لازم در جلسه ای فوق العاده ارائه و در صورت صلاحدید مسئولین تصویب شود.