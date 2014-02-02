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۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۴۸

جلسه نوبت عصر بررسی لایحه بودجه پایان یافت/ فریاد "دو - دو" نمایندگان در مخالفت با برگزاری جلسه نوبت شب

جلسه نوبت عصر بررسی لایحه بودجه پایان یافت/ فریاد "دو - دو" نمایندگان در مخالفت با برگزاری جلسه نوبت شب

جلسه نوبت عصر بررسی لایحه بودجه مجلس در حالی پایان یافت که نمایندگان با فریادهای دو- دو خود مخالفتشان را با برگزاری جلسه علنی در نوبت شب اعلام کردند اما نایب رئیس مجلس تصریح کرد: که جلسه علنی مجلس در شب برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش پایان یافت در این جلسه بندهایی به تصویب رسید که بر اساس آن از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای کشاورزی، صنعت کمک می شود. همچنین راهکاری برای تسویه بدهیهای دولت به بانکها در نظر گرفته شد.

در پایان جلسه محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت اعلام کرد: که جلسه نوبت شب مجلس شورای اسلامی بعد از تنفس برگزار می شود.

نمایندگان با فریادهای "دو - دو" خود مخالفتشان را بر برگزاری جلسات شب اعلام داشتند.

 

کد مطلب 2227330

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