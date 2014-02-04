به گزارش خبرنگار مهر، با ورود جبهه هوای سرد زمستانی گزارش رسمی وزارت نفت از محدودسازی گاز تحویل به مجتمع های پتروشیمی حکایت دارد به طوری که هم اکنون گازرسانی به واحدهای پتروشیمی تولیدکننده اوره، آمونیاک و متانول به طور کامل متوقف شده است.



احمد مهدوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی مجتمع های پتروشیمی کشور به روزانه 30 تا 35 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به عنوان سوخت و خوراک نیاز دارند، گفت: با این وجود با افزایش مصرف گاز خانگی گازرسانی به بخش عمده‌ای از پتروشیمی‌ها به طور کامل متوقف شده است.



دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه با توقف کامل گازرسانی به قریب به اتفاق صنایع پتروشیمی کشور صادرات برخی از محصولات پتروشیمی هم از حدود یک ماه گذشته تاکنون متوقف شده است، تصریح کرد: در طول یک ماه گذشته تاکنون صادرات محصولاتی همچون کود اوره و آمونیاک به طور کامل و صادرات سایر فرآورده های پلیمری به حداقل کاهش متوقف شده است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه کاهش گازرسانی به پتروشیمی‌ها علاوه بر کاهش و توقف تولید محصولات خسارت هایی هم به برخی از تجهیزات دوار وارد کرده است، بیان کرد: به دلیل قطع و وصل‌های متعدد گازرسانی به پتروشیمی‌ها، برخی از تجهیزات دوار خسارت دیده اند.



وی همچنین با بیان اینکه کاهش و یا توقف گازراسن به پتروشیمی ها تولید و عرضه محصولات پلیمری به بازارهای داخلی را با مشکلاتی روبرو کرده است، تبیین کرد: در مجموع به طور تقریبی در طول 40 روز گذشته تاکنون خسارتی معادل 1.5 میلیارد دلار به صنعت پتروشیمی ایران بابت عدم تولید و صادرات محصولات وارد شده است.



مهدوی با اشاره به مکاتبات انجام گرفته با کارگروه تنظیم بازار و وزارت نفت برای حل مشکلات گازرسانی به پتروشیمی، تبیین کرد: در کل جهان به دلیل توقف گازرسانی به صنایع دولت ها خسارت‌هایی را پرداخت می‌کنند اما در ایران به جای پرداخت خسارت پتروشیمی‌ها را جریمه می‌کنند.



گرانی پلیمرها در بازار



مرتضا نیک سرشت دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک در گفتگو با مهر با بیان اینکه به دلیل کاهش گازرسانی به پتروشیمی ها تولید و در نهایت عرضه برخی از محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری در بازارهای داخلی کاهش یافته است، گفت: کاهش عرضه افزایش قیمت محصولات پلیمری را به همراه داشته است.



وی با تاکید بر اینکه در طول چند روز گذشته پلی اتیلن ها و پلی پروپیلن بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده اند، بیان کرد: از این رو قیمت هر کیلوگرم پلی پروپیلن در بازار افزایشی حدود 1800 تا 2000 تومانی و قیمت انواع پلی اتیلن ها افزایشی حدود 500 تا 600 تومانی را تجربه کرده است.



نیک سرشت با اشاره به مذاکرات انجام گرفته صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور با کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، خاطرنشان کرد: علاوه بر این مکاتباتی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم انجام شده است.



درخواست شرکت گاز از پتروشیمی‌ها: تولید را متوقف کنید



به گزارش مهر، همزمان با افزایش قیمت محصولات پلیمری در بازار، عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت با بیان اینکه در روزهای گذشته چند مجتمع پتروشیمی به علت افزایش مصرف گاز خانگی و تجاری با توقف و یا کاهش تولید مواجه شده اند اما تدابیر لازم برای جبران کاهش خوراک پتروشیمی های گازی اندیشیده شده است، گفت: هم اکنون هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد: مجتمع‌های پتروشیمی داری ذخایر مطلوبی هستند و هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد.



سایت رسمی وزارت نفت هم با انتشار گزارشی، اعلام کرد: خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و پارس به دنبال افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به کمترین میزان ممکن رسید و برخی از مجتمع‌های پتروشیمی در ماهشهر و عسلویه با کمبود گاز مواجه شده اند.



در گزارش وزارت نفت آمده است: شرکت ملی گاز از شرکت های پتروشیمی خواست، یا با حداقل تولید به فعالیت بپردازند و یا تولید خود را تا اطلاع ثانوی متوقف کنند.