محسن کوهکن، عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام(ره)و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت شعارهای اصلی انقلاب به مناسبت فرارسیدن سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب پرداخت و گفت: آنچه مسلم است مردم در دوران انقلاب با یک اعتماد و تبعیت از مبانی دینی حول محور مرجعیت و تبعیت از مزجعیت امام(ره)یک حرکتی شروع کردند.

وی با بیان اینکه عده ای این حرکت را تصادفی و اتفاقی می دانستند افزود: ولی آنهایی که عمیق بودند چنین اعتقادی نداشتند و حتی ریشه را قبل از جریانات سال 42 می دیدند.

کوهکن ادامه داد: هر انقلابی دو دوره دارد دوره تخریب حاکمیت طاغوت و دوره دوم ساختن بر اساس مبانی نظری اما ویژگی بارز رژیم گذشته بر کسی پوشیده نبود. یکی مستبد بودن و یکی وابسته بودن یعنی هیچ ساختار مبتنی بر دموکراسی در رژیم پیش بینی نکرده بودند و اگر مجلسی هم از زمان مشروطه باقی مانده بود تقریبا از درون تهی شده بود و ویژگی دوم هم بر همگان روشن است که شاه ژاندارم آمریکا در منطقه بود.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان اساس شکل گیری شعار استقلال و آزادی را از این دو ویژگی رژیم پهلوی دانست و گفت: استقلال نقطه مقابل تبعیت از کشورهای خارجی و نهایتا مردم دنبال پایان دادن به آن وضع بودند و آزادی نیز نقطه مقابل استبداد است.

وی افزود: جمهوری اسلامی نیز به بخش دوم انقلاب مربوط می شود ما رژیم را از بین بردیم و تصمیم گرفتیم جمهوری اسلامی یعنی نظامی مبتنی بر آرا مردم اما زیر چتر اسلام تشکیل بدهیم ولی اینکه در مرحله عمل چقدر موفق بودیم بحث دیگری است.

کوهکن به وضعیت استقلال در کشور پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب پرداخت و گفت: از نظر استقلال نمره اول را باید به استقلال سیاسی بدهیم و آن چیزی که ما را در دنیا شاخص کرده استقلال سیاسی است و هیچ گاه زیر بار حرف زور بلوک شرق و غرب نرفتیم و تمام موضع گیری های سیاسی ناشی از استقلال بود.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان با اشاره به حمله صدام به کویت گفت: وقتی صدام حمله کرد تقریبا همه کشورهای منطقه از صدام حمایت کردند من خاطرم هست آن زمان برخی از تفکر رادیکالی برخوردار بودند و از تریبونها اعلام می کردند صدام خالد بن ولید است الان باید برویم پشت صدام اما مقام معظم رهبری فرمودند الان جنگ بین حق و باطل نیست بلکه جنگ بین باطل با باطل است.

وی سپس به استقلال فرهنگی کشور در طول مدت نظام اسلامی ایران پرداخت و گفت: مسایل فرهنگی مسایلی نیست که در کوتاه مدت تغییر کند پیچیدگی خاص خودش را دارد و برای ترکیب فرهنگ عمومی و فرهنگ اسلامی ظرافت خاصی نیاز است.

کوهکن افزود: در اصلاح استقلال اقتصادی کارهایی انجام شده ولی اگر به میزان وابستگی اقتصاد به نفت نگاه کنیم در طول 35 سال نوسان داشتیم اما یکی از مسایلی که مانع استقلال کامل اقتصادی بود بحث جنگ بود کشوری که 7 تا 8 سال وارد جنگ می شود همه چیزش از بین می رود به طوری که برآوردهای خسارت جنگ چیزی بالغ بر 1000 میلیارد دلار بوده که بخش عظیمی از آن از درآمد نفتی تامین شد.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان به وضعیت استقلال نظامی اشاره کرد و گفت: در جاهایی که موضوع در درست مدیریت و نظارت شده سرعت استقلال خیلی بالا رفته در بخش نظامی بسیار درست عمل شده و اگر امروز موشکهایی بابرد چند هزار کیلومتری نداشتیم شک نکنید اسرائیل آن غلط حمله به نیروگاههای هسته ای را انجام می‌داد و این استقلال به قدری بالاست که وقتی یک نشریه فرانسوی نظر خواهی می کند اکثریت می گویند قوی‌ترین دولت در منطقه ایران است.

وی سپس به ارتباط دیپلماسی،مذاکره با استقلال سیاسی پرداخت وگفت: دولت جدید از بی سابقه ترین حمایت‌ها برخوردار بوده اما نباید انتظار داشته باشیم که هیچ کس هیچ چیزی نگوید و انتقادی نکند اما بعضی افراد که انتقاد کردند به کم سوادی متهم شدند این تبعات منفی دارد.

کوهکن ادامه داد: فکر می کنم اگر چنین چیزی هم باشد نیازی به رسانه ای شدن نیست بلکه بهتر است آن روشنفکر بخش هایی که فرد کم سواد اطلاع ندارد را به او بگوید و پاسخ سوالهای کم سواد را بدهد.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان با بیان اینکه مسئولین دیپلماسی ما باید در درون حاکمیت یک صدا باشند ادامه داد: فضای داخلی کشور نباید طوری باشد که افراد را به بی سوادی یا کم سوادی متهم کنیم از مشی اعتدال هم این انتظار است که اگر کسی از موضوعی اطلاع ندراد را مطلع کند اما من به عنوان یک شهروند مذاکرات را با چشم صبر انتظار و نگرانی نگاه می کنم صبر به خاطر اینکه به مذاکره کنندگان اعتماد داریم انتظار برای اینکه در زمان خود اعلام موضع کنیم ونگرانی به خاطر اینکه آمریکا قابل اعتماد نیست و حرفهای ضد نقیض می‌زند.

کوهکن در پایان با بیان اینکه مذاکره چیزی مقابل استقلال نیست افزود: ما در مذاکره می رویم تا به دنیا بگویم دو اهرم کنترل کننده داریم یعنی مرجعیت بمب هسته ای حرام می‌داند و به اثبات صداقت اقدام کردیم اما مذاکره کننده باید دقت کند آنچه را که می گوید به استقلال لطمه وارد نکند.