به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی صبح امروز در جمع روسای دانشگاه ها و معاونان و مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تبریک دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، سرآغاز سی و ششمین بهار بعد از گذشت 35 سال ایثار، مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران پشت سر انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب را تبریک گفت و ادامه داد: مسیری که مسیر تکاملی انقلاب بوده مدیون ایستادگی و مقاومت مردم ایران است. دانشگاه ها در نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب نقش بی بدیلی داشتند. از همان آغاز نهضت انقلاب اسلامی که از سال 1341 شروع شد دانشگاه ها با حوزه و مردم و جوانان و فرهیختگان همه با هم این مسیر را شروع کردند. در سال 42 بعد از قیام 15 خرداد حرکتی که در جامعه بود دانشگاه ها ، حوزه های علمیه و مرد نیز در خط مقدمش حضور داشتند.

وی ادامه داد: وقتی امام راحل در فروردین 43 از زندان آزاد شد جنش بزرگی در مدرسه فیضیه برگزار شد که حضور دانشگاه در مدرسه فیضیه بسیار پررنگ بود. دو دسته گل بزرگ به مدرسه آمد یک دسته گل سفید و دسته گل قرمز، یکی از دانشگاه تهران و یکی از بازار تهران. در آن جشن بزرگ دانشگاه بسیار پررنگ حضور یافت. در آبان 43 که امام راحل دستگیر و تبعید شدند دانشگاه باز هم حضور پررنگ داشت.

روحانی در ادامه با یادآوری خاطرات سال های دهه 40 ادامه داد: اگر مدام از دانشگاه تهران نام می برم برای این بود که خودم شاهد حضور این دانشگاه بودم وگرنه تمام دانشگاه ها در آن سال ها فعال بودند. در سال های 47 و 48 که من در دانشگاه بودم و تحصیل می کردم شاهد روزهای پرفراز و نشیب دانشگاه بودم و تا سال های 56 و 57 حرکت مردم همراه با حرکت دانشگاه بود.

وی با یادآوری اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاه جزو پیشتازان این حرکت بود، تاکید کرد: این حرکت باعث تثبیت و تکامل راه انقلاب اسلامی شد.

رئیس جمهور کشورمان به حضور دانشگاه در دوران دفاع مقدس نیز اشاره کرد و با بیان خاطراتی از آن روزها گفت: در دوران دفاع مقدس دانشگاه و دانشجویان نقش فعالی در جنگ داشتند. در عملیات خیبر پل شناوری به نام پل خیبر معروف شد که توسط اندیشمندان، استادان جهادی و صاحب نظران طراحی شد؛ بعد از عملیات والفجر 8 ما نیازمند ایجاد پلی بودیم که با بمباران هم از بین نرود و در این زمینه چندین جلسه برای طراحی این پل برگزار کردیم. تا آن که در نهایت پل مقاومی ساخته شد که در برابر بمباران های متعدد حتی از یک پل معمولی مهندسی هم مقاومتر بود چون طراحی آن توسط استادان دانشگاه عملیاتی شده بود البته این پل بعدها به پل بعثت معروف شد.

در این همایش رئیس جمهور با بیان اینکه یک عده شدند متولی همه چیز و در مورد همه شک و تردید دارند، گفت: شما چه کاره هستید که خود را متولی همه چیز می دانید؟ مردم ما عاشق اسلام و انقلاب هستند، مردم ما قانون اساسی را قبول دارند، رهبری نظام را قبول دارند چرا شک می کنید.

وی ادامه داد: ما در این زمینه خوب محقق هستیم و در این زمینه درباره تمام زندگی شخص مقابل تحقیق می کنیم چقدر ما آدم بیکار در کشور داریم که دنبال یک نقطه ضعف می گردد و آن را می گذارد زیر ذره بین و بزرگش می کند، تمام نوشته ها و مقالات را زیر ذره بین گذاشته و چک می کنیم. دست بردارید از این کارها، ول کنید این کارها را، آنقدر این جناح و آن جناح نکنید، آنقدر جناح چپ و راست نکنید قدری هم به فکر مردم و کشورمان و آینده کشورمان باشید.

رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: اگر می خواهید جناح داشته باشد از پول بیت المال خرج نکنید با پول خودتان بروید یک ساختمان بزنید و از جیب مبارک خرج کنید. دولت هم اگر لازم باشد به شما کمک می کند اما دانشگاه مال ملت است.

تاکید رئیس جمهور بر مقدم بودن دانشگاه ها در علم و فناوری

به گزارش مهر حجت الاسلام روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع روسای دانشگاه های کشور با تاکید بر اینکه دانشگاه ها در زمینه علم و فناوری مقدم بوده اند پژوهشکده ها، دانشگاه های بزرگ، پارک های علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی کشور را دارای نقش ارزشمندی در حرکت کشور در مسیر توسعه دانست و گفت: من حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه را خدمت استادان، روسای دانشگاه ها و مسئولان وزارت علوم تبریک می گویم.

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه خوشبختانه در طول شش ماهی که از عمر دولت تدبیر و امنید می گذرد شش نوبت در جمع دانشگاهیان توفیق حضور دارم ادامه داد: در نوبت های قبلی به برخی مسایل اشاره و تاکید کرده ام و باز هم تاکید می کنم که دانشگاه باید استقلال و آزادی آکادمیک خود را باز یابد. تحقیق و آزادی توسعه علمی دستشان در دست هم است، هیچ جامعه و تحقیق را نمی توان بدون محیطی آزاد یافت، نیاز به محیطی امن داریم اما محیط امنیتی نیاز نداریم. در دانشگاه نباید سیاست زدگی حاکم باشد. فضای دانشگاه باید آرام باشد اما ما به فضایی نیاز داریم که در آن دانشگاه آرام باشد. ما در جامعه به محقق، دانشمند، روشنفکر، صاحب نظر و استاد نیاز داریم و اینها پشتوانه جامعه هستند.

وی تاکید کرد: ما دانشگاهی که در کنجی تحقیق کند و تحقیق را به جامعه برنگرداند نمی خواهیم، ما به دنبال تحقیقی هستیم که چرخه علم و فناوری را در دانشگاه کامل کند ما به مقاله صرف نیاز نداریم البته امیدوارم کمه نوشتن مقالات با اخلاق صورت گیرد، ما نیاز به پژوهش توام با اخلاق داریم. ما نیاز به پژوهشی داریم که اصیل باشد و محقق از تلاش خود برای آن مایه گذاشته باشد ما نیاز به دانشگاه داریم که در آن کارآفرین تربیت شود نه کارجو، ما نیاز به دانشگاهی داریم که در آن دانشجوی خلاق تربیت شود، ذهن خلاق تربیت شود نه ذهنی که پر از محفوظات باشد.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه علم و پژوهش باید مکمل و در کنار هم باشند ادامه داد: ما نیاز به دانشگاهی داریم که در مسیر تکامل حرکت کند، نیاز به دانشگاهی داریم که موجب تولید ثروت شود، دانشگاهی که آثارش را بتوانیم در زندگی خود و مردم ببینیم و به بهبود کیفیت و به بهبود جامعه کمک کند. ما این هر سه را با هم می خواهیم معلم محقق روشنفکر نیاز داریم که دانشگاه برای رسیدن به آن مسیر طولانی در پیش دارد.

وی با تاکید بر اینکه به همه این موارد در چند نوبت سخنرانی گذشته خود در جمع دانشگاهیان اشاره کرده است به کمیت و کیفیت دانشگاه ها نیز اشاره کرد و گفت: دولت به دنبال این است که کیفیت و کمیت در دانشگاه ها کنار هم باشند. خوشبختانه 40 هزار دانشجوی دکترا داریم اما دانشگاه های جهان را هم ببینید که چند دانشجوی دکترا دارند؛ فکر می کنید که در سال یک دانشگاه آمریکایی یا اروپایی در سال چند دانشجوی دکترا تحویل می دهد خیلی خوب است که همه دکتر شوند. ما در کشورمان تقریباً دکتر داریم و جز آن دیگر نداریم و افتخار همی می کنیم که مردم کشورمان دارای مدرک دکترا باشند که خیلی هم خوب است اما آیا کیفیت لازم هم وجود دارد؟ اگر شما بگویید کیفیت وجود دارد من صحبت شما را می پذیریم شما مدیران دانشگاه ها هستید اما کمیت و کیفیت باید در کنار هم توازن داشته باشند.

روحانی با تاکید بر اینکه غول کنکور تا حدی شکسته شد، اظهار داشت: درست است غول کنکور را پشت سر گذاشتیم و این غول در کارشناسی کنار اما آیا مشکلات ما حل شد. آیا دانشگاه دارای کیفیت شد؟ اصلاً می خواهید در دانشگاه چه کار کنید؟ شما وظیفه دارید غنچه ای را به گل شکوفا تبدیل کنید و به دنبال شکوفایی هستید و لازم با بیان علمی جوانان را در مسیر عمل و دانش و رشد قرار دهید.

وی ادامه داد: دانشگاه امروز جوانان را مطلع می کند، ممکن است در محیط علمی امکاناتی بخواهید، کتابخانه برای دانشجویانتان بخواهید هرچند اینترنت این روزها جای آن را پر کرده است.

رئیس جمهور کشورمان همچنین به ورزش دانشجویان در دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت: به محیطی که دانشجویان در آن درس می خوانند توجه کنید، به ورزش جوانان توجه کنید به خصوص به ورزش دختران دانشجو که در این زمینه با محدودیت ها و مشکلاتی هم مواجه هستند.

وی با بیان اینکه علم مرز نمی شناسد تاکید کرد: تحقیق، خط قرمزهایی که امروز در جامعه ما معمول است نمی شناسد بلکه خط قرمز آن منافع ملی مصالح ملی است.

روحانی با تاکید بر اینکه چرا در علوم انسانی پیشرفت نمی کنیم در این باره برخی سوالات را مطرح کرد و گفت: چرا در ژنتیک پیشرفت می کنیم؟ چرا در انرژی پیشرفت می کنیم اما در اقتصاد و حقوق و علوم اجتماعی پیشرفت نمی کنیم؟ چرا در شیمی و فیزیک پیشرفت می کنیم؟؛ ما در علوم سیاسی که 8 تا چشم نداریم دو تا چشم داریم و این چشم که نمی تواند پشت سرمان هم باشد، ما باید روبرو را ببینیم، منافع ملت را باید دید، به پشت سر نگاه کردن کافی نیست باید چپ را دید اما کافی نیست، باید راست را دید اما کافی نیست، بلکه باید به آسمان ها و اعماق زمین نیز نگاه کرد، این است روش تحقیق و ما این را برای دانشگاه می پسندیم و همه این تحقیق را دوست دارند.

به گزارش مهر، رئیس جمهور کشورمان در ادامه سخنان خود در جمع روسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارک های علمی و فناوری همچنین معاونان و مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: ما باید برای آشنایی دانشجویانمان با حقوق خود و حقوق شهروندی تلاش کنیم که دانشگاه برای همه باشد. گاهی اوقات برخی گزارشات به ما می رسد که من می دانم نادرست است و باور نمی کنم و امکان ندارد استادان ما در دانشگاه این گونه باشند. هر کسی عالم تر است، اخلاقی تر است و فداکارتر است را ارج بنهیم و فضا را برای پیشرفت آماده کنیم و لازم است فضای لازم را برای رشد سیاسی دانشجویان آماده کنیم.

وی همچنین به سلامت امروز و فردای دانشجویان، خوابگاه و غذایشان نیز اشاره کرد و گفت: باید دانشجویان با بدن سالم کار کنند و وارد آینده شوند. ما در دانشگاه و مراکز علمی که در اختیار داریم باید بدانیم که دانشگاه راه حل است، مسئله نیست. برخی خود دانشگاه و دانشجویان را مسئله می دانند و سپس به ستارگان آسمان می رسیم! برخی دانشگاه و دانشجویان را تهدید و نه فرصت می دانند اما از نظر دولت تدبیر و امید دانشگاه نه تنها مسئله نیست بلکه راه حل است پس چون راه حل است باید منتقد باشد، اظهارنظر و کمک کند و راه حل بدهد.

روحانی ادامه داد: ما می خواهیم دانشگاهی داشته باشیم که جناحی فکر نکند بلکه به تحقیق و علم بیندیشد.

رئیس جمهور همچنین با انتقاد از عدم تناسب میان دانشگاه و بازار کار با طرح این سئوال که چرا دانشگاه با بازار کار تناسب ندارد، اظهار داشت: هر چه پول در دانشگاه هزینه شود، هزینه نیست بلکه درآمد است. به فکر معضل ارتباط دانشگاه با بازار کار باشید، منتظر دولت نباشید بلکه خودتان وارد کار شوید. دولت باید دولت دانش بنیان باشد و حتی در بخش سیاست و اقتصاد شما به ما راه حل بدهید.

وی با طرح این سئوال از روسای دانشگاهها که یک گله هم بکنم؟ گفت: دوست ندارم گله کنم اما باید بگویم خودتان باید نقد کنید چرا دانشگاه خاموش است، چرا استاد خاموش است؟ از چه می ترسید؟ چرا وقتی یک کار بین المللی می شود استاد به من نامه خصوصی می نویسند چرا حرف نمی زنید؟ ژنو اولین راهگشا برای دانشگاهها و پول دانشجویان بود. فقط یک عده که از یک جا تغذیه می شدند چیزی گفتند اما چرا باید یک عده بیسواد صحبت کنند؟ چرا استادان صحبت نمی کنند؟ آینده و تاریخ بر ما نمی بخشد. چرا تا یک کاری انجام می دهیم صهیونیست ها بر ما داد می زنند؟ چرا برخی کشورهای همسایه داد و بیداد می کنند؟ کار بزرگی صورت گرفته است و این اقدام از آثار دانشگاه است. آنان که در مذاکرات شرکت کردند در مذاکرات صحبت کردند و در مذاکرات تصمیم گرفتند، دانشگاهی بودند پس چرا استادان نباید خودشان حرفشان را بزنند؟ حداقل این توافق اولین گشایش برای دانشگاه و برای دانشجویان بود. فقط عده معدود که از جای معدود تغذیه می‌شوند آنها باید حرف بزنند؟ البته آنها هم حرف بزنند اشکال ندارد؛ نقد کنند. چرا یک عده کم سواد باید حرف بزنند؟

وی همچنین خطاب به روسای دانشگاههای کشور تاکید کرد که محاسبه گری را کنار بگذارند و تاکید کرد که دانشگاه باید برای ملت و کشورمان دانش گاه باشد نه دانش کاه.

روحانی با تاکید بر اینکه صرفاً نمی خواهد به مسائل سیاسی اشاره کند، ادامه داد: ما باید آشتی کنیم، مگر پیامبر اینگونه بود؟ حضرت محمد(ص) وقتی به مکه آمد با افراد بدخواه که به یارانش ظلم کرده بودند و آنان را کشتند چه برخوردی کرد؟ وقتی مکه را فتح می کرد، چه گفت؟ گفت امروز روز وحدت است، گفت همه آزاد هستید و به دشمن خود یعنی ابوسفیان هم رحم و تاکید کرد هر کس به خانه پیامبر برود، در امان است. پس ما پیروی این پیامبر هستیم، قرار نیست پرچم دار این آشتی باشید؟

رئیس جمهور با بیان اینکه از نخاعی ها و جانبازان نیز ملاقات به عمل آورده است، ادامه داد: من با نخاعی ها و جانبازان عزیز هم ملاقات کرده ام و آنان هم می دانند چه خبر است. اینکه دیگران ما را ملامت می کنند کنار بگذارید، دانشگاه از خودش باید نقد کند. ما می خواهیم رودرروی یکدیگر باشیم، مقابل یکدیگر بایستیم؟ ما می خواهیم روی یک نکته که در گذشته صورت گرفته تمرکز کنیم؟ آیا این طور می خواهیم عمل کنیم؟ ما نمی خواهیم در آرامش باشیم؟ اعتدال یعنی اینکه از افراط و تندروی های نابجا به دور باشیم، چه کسی می خواهد این پرچم را به دوش بگیرد؟ ملت ما کار خود را در 24 خرداد انجام داد، ما باید دنباله رو ملت باشیم . در گرفتاریها و ملامت های مردم همواره در کنارشان باشیم. در دانشگاه مدام به فکر امتیاز گرفتن و آی اس آی نباشید، رها کنید این شرک ها را، به فکر ملت باشید، این مقالات باید وارد زندگی مردم شود .

روحانی بر اهمیت نقش هیات های امنا تاکید کرد و گفت: هیات های امنا باید تقویت شوند و شایسته سالاری در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: خواهش می کنم در کشور اجازه دهید وزارت علوم به وظایف خود عمل کند ، وزیر علوم به وظیفه خود عمل کند. دولت کار قانونی انجام می دهد و اجازه بدهید وزیر به این کار قانونی خود عمل کند.

روحانی با تاکید بر اینکه در دانشگاه باید تحمل را بالا ببریم، ادامه داد: لازم است در دانشگاهها مدارا و تحمل را بالا ببریم. عیبی ندارد که دانشجویان با هر افکاری در دانشگاه باشند اما لازم است محیط مدارا فراهم شود.

رئیس جمهور کشورمان با طرح این سئوال که چه شد آن کرسی های آزاداندیشی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید می کردند، ادامه داد: کرسی های آزاداندیشی فرصتی برای تضارب آرای آزاد است.

وی با تاکید بر اینکه دولت به استادان دانشگاهها احترام می گذارد، تصریح کرد: هر رئیس دانشگاه، هر مسئولی که در وزارت علوم دنبال شایسته سالاری باشد برای پیشرفت کشور هم قدم برمی دارد تلاش می کند پس بیایید دست به دست هم دهیم و آینده بهتری را برای ملت و کشور آماده کنیم.