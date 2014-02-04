انتقاد از رئیس جمهور به دلیل بی سواد خواندن منتقدان توافق ژنو/ اعتراض مجدد مجلسی ها نسبت به نحوه توزیع سبد کالا

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرائی کشور در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه توسط هیأت رئیسه مجلس قرائت شد.

برخی از مهم ترین تذکرات نمایندگان به این شرح است:

خان محمدی نماینده ابهر در تذکری به رئیس جمهور بر ضرورت رعایت مقررات در تخصیص سبد کالا به مستضعفان تاکید کرد و همچنین از نحوه توزیع سبد کالا که منجر به ایجاد صفعهای طولانی که سبب آزار مردم شده انتقاد کرد.

15 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کردند؛ ورود هیأت تجاری فرانسوی به ایران مانع فراموش کردن دستاوردهای نیروهای ایرانی و تضعیف زحمات آن ها نشود.

عبادی نماینده مردم بیرجند در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار توزیع عادلانه سبد کالا به خانوارهای ایرانی شد.

زاهدی، فتاحی و سلیمانی نمایندگان کرمان، شهر بابک و تهران در تذکراتی به رئیس جمهور و وزیرصنعت، معدن و تجارت خواستار تجدید نظر در تخصیص سبد کالا به خانوارها شدند و همچنین از روش توزیع این کالاها که منجر به صف های طولانی که سوژه رسانه های داخلی و خارجی شده است انتقاد کردند.

کارخانه ای نماینده مردم همدان در مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار تحول در هیأت علمی دانشگاه ها برای توسعه نوین علمی در کشور شدند.

کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس در تذکری به وزیر علوم خواستار جلوگیری از احیای انجمن های مسأله دار سیاسی و برگزاری اردوهای مختلف در دانشگاهها و همچنین برگزاری کنسرت ها در محیط های علمی شد.

طبیب زاده نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری به رئیس جمهور تأکید کرد که آیا قید دانشجو برای کسانی که فعالیت ضد نظام و فسادهای اخلاقی داشته داشتند برائت از فعالیت های او می شود؟

رسائی نماینده مردم تهران در تذکری به رئیس جمهور از ادبیات نامناسب روحانی خطاب به منتقدان توافقنامه ژنو که آن ها را بی سواد خوانده است انتقاد کرد و تأکید کرد: برخی از علما، نخبگان دانشگاهی و نمایندگان مجلس از این توافقنامنه انتقاد می کنند.

این نمایند مجلس همچنین در تذکری به وزیر امور خارجه از اتخاذ مواضع دو پهلو و همسویی با رژیم غاصب اسرائیل و تایید مساله هولوکاست انتقاد کرد.

نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت از توزیع غلط سبد کالا که باعث تحقیر مردم شد است انتقاد کرد.

جلیلیان نماینده مردم اسلام آباد در تذکری به رئیس جمهور خواستار اشتغال جوانان تحصیل کرده در ارکان های دولتی شد.

جعفری نماینده بجنورد در تذکری به رئیس جمهور از اظهارات روحانی مبنی بر بی سواد خواندن اظهارکنندگان مذاکرات هسته ای انتقاد کرد و تاکید کرد: نقشه راه توافقنامه ژنو راه درستی ندارد.

نوروزی نماینده علی آباد کتول در تذکری به رئیس جمهور خواستار بهره مندی اقشار آسیب پذیر از سبد کالا خانوار ها شد.

بیرانوند نماینده بروجرد و رحماندوست نماینده تهران در تذکری به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از سخنان تفرقه افکنانه و کنترل این سخنان شدند.