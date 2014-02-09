داستان «شیار 143» ماجرای بازگشت عموی شهیدم را تداعی کرد

مهدی دستواره، فرزند سردار شهيد حاج سيد محمدرضا دستواره، جانشين فرماندهي لشگر 27 محمد رسول الله (ص) در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فیلم «شیار 143»که در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور دارد و تحسین مردم و منتقدان برانگیخته است، گفت: این فیلم داستان بسیار زیبایی داشت و این اتفاق بر خود ما هم افتاد.

وی افزود: پیکر عموی من که برای خانواده بسیار عزیز بود 15 سال بعد از جنگ به خانواده ما تحویل داده شد و به همین دلیل و به دلیل شباهت اتفاق با داستان فیلم «شیار 143» با این فیلم به شدت همذات‌پنداری کردم.

مهدی دستواره خاطرنشان کرد: این فیلم دفاع مقدسی داستان دراماتیکی دارد و به شیوه جدیدی به جنگ نگاه کرده است. داستان «شیار 143» به گونه‌ای روایت می‌شود که دید متفاوتی نسبت به دوران بعد از دفاع مقدس که به جنگ هم بی‌ارتباط نیست به مخاطب ارائه می‌دهد.

وی به داستان فیلم «شیار 143» اشاره کرد و گفت: داستان مربوط به مادری است که عاشقانه فرزند خود را دوست دارد ولی او را به میدان کارزار می‌فرستد و بعد از سال‌ها پیکر او را تحویل می‌گیرد؛ داستان جالب و درخور توجه‌ای که کارگردان این فیلم به درستی بدان پرداخته است.

یادگار جانشين فرماندهي لشگر 27 محمد رسول الله (ص) ادامه داد: به عقیده من داستان بسیار خوب بود ولی در برخی نقاط فیلم پرداخت آن کمی با مشکل مواجه بود.

وی در تشریح این پرداخت نادرست سینمایی به داستان توضیح داد: به نظر من که یک نظر عامی و خارج از محدوده نقد علمی سینماست می‌توان ایراداتی به فیلم وارد کرد و اگر این داستان دست زنده‌یاد ملاقلی‌پور و یا ابراهیم حاتمی‌کیا بود فیلم خوش‌ساخت‌تری از آب در می‌آمد.

مهدی دستواره بیان کرد: البته این فیلم دومین اثر بلند داستانی خانم نرگس آبیار کارگردانش بود که اتفاقا بسیار خوب از پس قصه برآمده و نشان داده بود که جنگ تنها جنگی نبود که در جبهه اتفاق افتاده و عده‌ای کشته شده باشند بلکه او جنگ را در ادامه آن نیز دیده است.

فرزند شهید دستواره در پایان سخنان خود گفت: من تحت تاثیر داستان فیلم قرار گرفتم و معتقدم که سینمای دفاع مقدس تنها در نشان دادن جنگ و اتفاقات آن خلاصه نمی‌شود و باید به داستان‌های خانواده‌های شهدا نیز پرداخته شود.

«شیار 143» توسط ابوذر پورمحمدی و محمدحسین قاسمی تهیه شده است و بازیگرانی چون مریلا زارعی، مهران احمدی، گلاره عباسی، جواد عزتی، حسام بیگدلو، یداله شادمانی، زهرا مرادی، سامان صفاری، محیا دهقانی... در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

این فیلم درباره خانواده‌ای است که به نوعی درگیر مساله جنگ بین عراق و ایران می‌شود. نرگس آبیار کارگردان این اثر سعی دارد در «شیار 143» به نقش زنان در دفاع مقدس بپردازد.

مریلا زارعی در این فیلم نقش الفت مادر رزمنده‌ای را بازی می‌کند که پس از حضور در جبهه مفقودالاثر می‌شود. انتظار این مادر برای برگشت فرزندش لحظاتی دراماتیک در این فیلم رقم می‌زند.