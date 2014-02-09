هفت پروژه عمراني در بخش شرا افتتاح شد/ محروميت زدايي از قهاوند سرعت مي گيرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار همدان به همراه اصحاب رسانه در سفري هفت ساعته با حضور در بخش شرا اقدام به افتتاح هفت پروژه عمراني كرد كه سه پروژه مربوط به جهاد كشاورزي، دو پروژه متعلق به علوم پزشكي و يك پروژه متعلق به شهرداري شهر قهاوند بود.

فرماندار همدان در ابتدا اقدام به افتتاح پروژه پرورش مرغ گوشتي در روستاي طاحون آباد كرد كه ظرفيت توليد ده هزار قطعه مرغ در سال را دارد و سالانه 100 تن گوشت سفيد توليد مي كند كه براي اجراي آن به غير از تملك زمين دو هزار 500 ميليون ريال هزينه شده است و براي سه نفر نيز اشتغال ايجاد مي كند.

رئيس اداره جهاد شهرستان همدان در اين مراسم با اشاره به اينكه اكنون 12 هزار 188 تن گوشت سفيد در شهرستان همدان توليد مي شود، عنوان كرد: سهم شهرستان همدان از توليد گوشت سفيد در استان هفت و هشت دهم درصد است.

توليد گوشت مرغ بيش از نياز استان همدان است

جواد رشيدي با اشاره به طرح خريد تضميني گوشت سفيد از سوي دولت، افزود: توليد گوشت مرغ بيش از نياز استان همدان است و صادرات نيز در اين خصوص داريم.

در ادامه فرماندار همدان براي افتتاح سه پروژه عمراني به شهر قهاوند رفت كه در اولين قدم اقدام به افتتاح ساختمان پايگاه اورژانس جاده اي 115 قهاوند كرد كه داراي 120 متر مربع مساحت بود و به شهر قهاوند و محورهاي منتهي به استان مركزي را تحت پوشش قرا مي دهد.

دومين پروژه عمراني شهر قهاوند پروژه ساخت يادمان شهداي گمنام و مسجد امام رضا بود كه در مجموع 350 ميليون تومان براي آن هزينه شده است.

اين يادمان بسيار زيبا كه بر مزار چهار شهيد گمنام ساخته شده است برگرفته از الگوي اسلامي ايراني است و 215 ميليون تومان براي ساخت آن هزينه شده است.

به گفته شهردار اين شهر هزينه ساخت مسجد و سرويس هاي بهداشتي نيز هزينه اي معادل 130 ميليون تومان در برداشته است.

در چهارمين پروژه فرماندار همدان به همراه بخشدار قهاوند با حضور در روستاي دشته اقدام به افتتاح طرح پرورش گوساله گوشتي در مساحتي معادل چهار هزار 757 متر مربع كرد كه اين مجموعه ظرفيت پرورش50راس گوساله را دارد و ساليانه 16 تن گوشت قرمز توليد مي كند.

اين طرح نيز با دريافت تسهيلات هزار ميليون ريالي در يك سال به بهربرداري رسيده است، با افتتاح اين گاوداري ظرفيت توليد گوشت در شهرستان به 2500 راس و توليد چهار هزار 272 تن گوشت رسيد.

رسيدن خدمت درماني در روستا ها شهرستان همدان به 100درصد

در ادامه فرماندار همدان با حضور در روستاي كوزره مركز درماني اين روستا را افتتاح كرد ،كه با بهره برداري از آن خدمات بهداشتي در شهرستان همدان در روستاها به 100 درصد رسيد.

به گفته معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي همدان اين مركز مي تواند به 831 خانوار روستايي و سه هزار 848 نفر خدمات رساني كند .

حسين عرفاني در مراسم افتتاح اين مركز گفت: تامين اعتبار ساخت اين مركز از اعتبارات استاني بوده و 560ميليون تومان براي ساخت و تجهيز آن هزينه شده است.

وي با اشاره به اينكه زمين اين مجموعه وقف شده است، اذعان داشت: اين مركز سه خانه بهداشت روستايي را نيز زير پوشش دارد.

رئيس شوراي روستاي كوزره نيز در اين مراسم خواستار ايجاد بانك كشاورزي و حل مشكل آب شرب روستا شد كه يك هفته است قطع است.

در آخرين پروژه فرماندار همدان با رفتن به روستاي نوده قرباغي اقدام به افتتاح پروژه پرورش مرغ گوشتي مكانيزه كرد كه ساليانه ظرفيت توليد 35000 قطعه مرغ را دارد و مي تواند 285 تن گوشت سفيد در سال توليد كند.

ساخت اين پروژه نيز 10000 ميليون ريال هزينه در برداشته است كه 4000 ميليون ريال آن آورده شخصي و مابقي از طريق دريافت وام از بانك تامين شده در عرض يك سال به بهره برداري رسيده است.

فرماندار همدان در پايان افتتاح اين پروژه ها گفت: اعتبار پروژه هاي افتتاحي امروز معادل دو ميليارد و 560 ميليون تومان بود كه با احتساب سرمايه گذاري هاي كه خود افراد در آنها انجام داده اند، اعتبار لازم براي افتتاح آنها چندين برابر ميزان اعلامي است.

حسن قهرماني مطلق با اشاره به اينكه استان همدان ظرفيت توليد هفت ميليون و 96 هزار قطعه مرغ گوشتي را دارد، افزود: سهم شهرستان همدان از توليد گوشت مرغ 17 و نيم درصد است و مصرف سرانه گوشت مرغ نيز 25 كيلو به ازاي هر نفر است.

فرماندار همدان با اشاره به اينكه ظرفيت پرورش گوساله گوشتي نيز در شهرستان همدان به دو هزار 495 راس مي رسد، بيان داشت: در استان نيز 213 واحد توليد گوساله گوشتي وجود دارد كه 22 هزار 376 راس گوساله در آن نگهداري شده و ساليانه 36 هزار 230 تن گوشت گوساله توليد مي كند.

مركز كسب وكار همدان آماده بهره برداري است

وي با اشاره به اينكه مصرف سرانه گوشت گاو در همدان 14 و نيم كيلو به ازاي هر نفر است، اظهار داشت: مركز كسب و كار همدان آماده بهره برداري است و قرار بر افتتاح چهار پروژه بزرگ در حوزه دانشگاه علوم پزشكي در دهه فجر نيز بود كه به علت لغو سفر وزير بهداشت به همدان به زماني ديگر موكول شد.

قهرماني مطلق اذعان داشت: دو هزار 440 مزار شهيد در شهرستان همدان وجود دارد كه تمامي آنها به غير از مزار شهداي گمنام دشت ميشان و12 مزار كه 85 درصد پيشرفت دارد ،همگي ساماندهي شده است.

وي افزود: 35 شهيد گمنام در شهرستان همدان وجود دارد و سرمايه گذاري هاي دولت در شهرستان قهاوند در اين مدت دور از انتظار مردم اين شهر بوده است.

وي با اشاره به وجود 800 دانشجو در دانشگاه پيام نور اين شهر، اذعان داشت: ساخت يك باب سالن ورزشي، تعريض جاده قهاوند به كميجان بهسازي 19 روستا از برخي اقدامات براي سازندگي در اين بخش بوده و با تلاش مسئولان قهاوند به جايگاه اصلي خود خواهد رسيد.

قهرماني اذعان داشت: اكثريت جمعيت روستايي شهرستان همدان از نعمت گاز برخوردار هستند و پايگاه درماني روستاي كوزره دهمين پايگاه درماني روستايي است كه با افتتاح آن سرانه خدمات درماني در روستاهاي اين شهرستان به 100 درصد رسيد.

وي با اشاره به حل مشكل برق رساني به پاسگاه روستاي كوزره، افزود: تجهيز اين پاسگاه به عهده نيروي انتظامي است و بارسيدن ديگر خدمات مي توان آن را تا 10 اسفند ماه افتتاح كرد .

فرماندار همدان بيان داشت: به علت غرق شدن آب شناور چاه آب آشاميدني روستا مشكلاتي در تامين آب وجود دارد كه تا حل اين مشكل با تانكر به آنان آبرساني مي شود و با توجه به مجوز تاسيس شعب به بانك هاي از سوي بانك مركزي پيگر تاسيس بانك كشاورزي نيز در اين روستا هستيم.