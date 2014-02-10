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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۷

برای برگزاری اردوی مشترک؛

آزادکاران ژاپن، مجارستان، روماني و تونس در تهران ماندند

آزادکاران ژاپن، مجارستان، روماني و تونس در تهران ماندند

چهار تيم خارجی پس از پايان رقابت‌هاي بين‌المللي جام تختي براي برپايي اردوي مشتركي را با آزادكاران كشورمان در تهران ماندند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پايان رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد جام تختي كه طی روزهاي 17 و 18 بهمن ماه با حضور كشتي گيران 17 كشور دنيا در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار شد، چهار تيم در تهران ماندنی شدند تا اردوی مشترکی را با آزادکاران کشورمان برگزار کنند.

در حالي كه قزاق ها پيش از جام تختي، اردوي مشتركي را با آزادكاران كشورمان برگزار كردند، این بار نوبت به آزادکاران ژاپن، مجارستان، تونس و روماني رسید تا بعد از این تورنمنت بین المللی براي برپايي تمرینات مشترك در تهران اردو بزنند.

این اردوی مشترک در خانه كشتي  تهران و با حضور آزادكاران ایرانی و این چهار کشور خارجی برگزار می شود.

کد مطلب 2233491

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