حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن وحدت مردم و مسئولان را تقویت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر پرویزی، استاندار خراسان شمالی با صدور بیانیه‌ای ضمن دعوت از حضور پرشور مردم ولایتمدار در راهپیمایی 22 بهمن گفت: بی‌تردید حضور پرشور و انقلابی ملت در یوم‌‌الله 22 بهمن نمایش اتحاد و اقتدار ملی و انسجام اسلامی و حفظ و تقویت وحدت میان مردم و مسئولان نظام خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، در آستانه سی و پنجمین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی، مردم بزرگوار ایران در کوران 35 سال مجاهدت، جنگ، تحریم و فشارهای دشمن راه مقابله با فتنه‌ها و بحران‌های منطقه‌ای و جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن را آموخته و تمام سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌های دشمنان انقلاب برای براندازی و انحراف و توقف فرآیند انقلاب اسلامی را بی‌اثر و نقش بر آب کرده‌اند.

این بیانیه می‌افزاید: فجر انقلاب اسلامی ایران، یادآور پایمردی‌های رهایی‌بخش و پیروزی اراده ملت در برابر حاکمیت استبداد و سلطه خارجی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) است.

این بیانیه تصریح می‌کند: بی‌تردید حضور پرشور و انقلابی ملت بزرگ ایران در راهپیمایی یوم‌‌الله 22 بهمن نمایش اتحاد و اقتدار ملی و انسجام اسلامی و حفظ و تقویت وحدت میان مردم و مسئولان نظام و متضمن امنیت نظام و کشور در برابر گزند حوادث روزگار خواهد بود.

پرویزی در پایان این بیانیه می گوید: اینک از مردم شریف، انقلابی و همیشه در صحنه استان خراسان شمالی دعوت می‌کنیم، با یقینی ثابت و گام‌هایی استوار با خلق حماسه سیاسی دیگری در راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن میثاق دوباره خود را با آرمان‌های الهی شهدای گرانقدر و امام خمینی(ره) بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی) اعلام می‌کنیم.