راهپیمایی 22 بهمن تحقق حماسه سیاسی دیگر در ایران اسلامی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه مداحان، شعرای آئینی و پیرغلامان اهل بیت(ع)شهرستان میامی در بیانیه ای با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامي ايران، انفجار نور در جهان ظلماني مستكبران بود، آورده است: ملت خداجو، عدالت‌خواه، استقلال‌طلب و استكبار ستيز ايران در اين انقلاب شكوهمند، با لبيك به مقتدا و رهبر خويش، كاخ ستم و جور وابسته به اجانب را درهم شكست و حكومتي بر پايه احكام اسلامي و رهبري ولايت مطلقه فقيه را بنا نهاد.

این بیانیه در ادامه می افزاید: پيروزي اين انقلاب بزرگ با طرحي نو و مستقل در برابر الگوهاي شيطاني چپ و راست، نمي‌توانست براي استكبار جهاني قابل تحمل باشد از اين رو دشمنان اسلام و قرآن با تحميل جنگ و انواع ترفندها، توطئه‌ها و فتنه‌ها كوشيدند اين نظام مردمي و الهي را تضعيف كنند.

همچنین در این بیانیه آمده است: با اين حال رهبري هوشمندانه حضرت امام خميني(ره) و خلف صالحش حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي (مد ظله‌العالي) و حضور آگاهانه و با بصيرت ملت نستوه ايران در صحنه موجب شد شجره طيبه انقلاب اسلامي هر سال تناورتر و ثمرات فرهنگي، علمي، فني و اقتصادي آن پربارتر شود.

این بیانیه تاکید می کند: ما هم‌چنان مي‌مانيم و با تمام فتنه‌انگيزي و دروغ ‌‌افکني دشمنان اسلام، انقلاب، و رهبری مبارزه مي‌کنيم، و از همه‌ حقوق مسلم خویش در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، دستاوردهای بزرگ علمی و فناوری بویژه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و دست‌یابی به دانش فضایی، دفاع کرده و اين امانت الهي را به عصر حضور امام عصر (عج) خواهیم سپرد.

جامعه مداحان، شعرای آئینی و پیرغلامان اهل بیت(ع)شهرستان میامی در ادامه این بیانیه آورده است: بی شک در سایه توکل به خداوند همت مضاعف در پیروی از اندیشه های امام راحل و نیز رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی مستحکم تر و ملت عزیز ایران باعنوان الگوی استکبار ستیزی راه پرافتخار خود را باقدرت و تکیه برتوانمندی های فرزندان دلیرو نسل جوان آگاه و بصیرادامه می دهند.

این بیانه افزوده است: امروز مأموریت های بزرگ جمهوری اسلامی همچنان با تأکید بر معنویت و تکیه بر ارزش های انقلاب اسلامی و تبعیت از اندیشه امام راحل(ره) و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب تا فتح قله های افتخار آفرین در حرکت هستند و تکلیف سنگین تری برعهده دارند.

جامعه پیرغلامان، مداحان و شعرای آئینی شهرستان میامی با تأکید بر ضرورت حفظ هویت دینی، بصیرت انقلابی، وحدت و همبستگی قشـرهای مختلف مردم و مسئولان کشور با صراحت اعلام می کند که این وحدت تنها در پرتو اطاعت از رهبری معظم انقلاب حاصل خواهد شد و کسانی که مرتکب اشتباهات و جرایم آشکار بالاخص فتنه انگیزی شده اند باید بدانند که راهی جز تبعیت از قانون و تبری از دشمنان انقلاب اسلامی ندارند و ما برآن باوریم که امت پیامبراعظم(ص) با تمسک به ثقلین و وحدت و انسجام فاتح جهان خواهند شد.

در خاتمه این بیانیه آمده است: بر حسب منويات مقام معظم رهبري، از ملت شريف و قدرشناس ايران اسلامي بویژه مردم ولایتمدار و شهید پرور شهرستان میامی درخواست مي شود با حضور يكپارچه در راهپيمايي روز 22 بهمن براي تجديد ميثاق با خون شهداء و تجديد بيعت با رهبري عظيم الشان انقلاب، با نداي دشمن شكن الله اكبر، لااله الا الله، مرگ بر آمريكا و مرگ براسرائيل به صحنه آمده و يكبار ديگر عزم خود را براي استمرار راه امام (ره)، ارزشهاي انقلاب و وحدت مسلمانان نشان دهند و حماسه سیاسی دیگری در" سال حماسه ساسی و حماسه اقتصادی" رقم بزنند.