نمایش فیلم "معراجی ها" در اردبیل با استقبال مواجه شد

به گزارش خبرنگار مهر، از بعد از ظهر امروز پنجشنبه و در ادامه جشنواره استانی فیلم فجر در اردبیل، دو فیلم "معراجی ها" ساخته مسعود ده نمکی و "امروز" کار سیدرضا میرکریمی در سینما قدس مرکز استان به نمایش درآمد.

این جشنواره که تاکنون در زمینه جذب مخاطبان و علاقمندان این استان ناموفق بوده و با استقبال کمتری مواجه بوده است، با نمایش فیلم معراجی ها که تا پیش از این در برنامه این جشنواره استانی قرار نداشت و استقبال عمومی تا حدودی از رکود خارج شد.

علاوه بر این فیلم "امروز" نیز از جمله فیلم های پر مخاطب این جشنواره محسوب می شد و در اولین سانس اکران خود که از ساعت 16 آغاز شده علاقمندان بسیاری را به خود جذب کرد.

هشتمین روز این جشنواره در اردبیل از ساعت 14 با نمایش فیلم معراجی ها آغاز و در ساعت 16 با نمایش فیلم "امروز تداوم یافت. نمایش این فیلم ها در ساعات 18 و 20 نیز به ترتیب با فیلم های معراجی ها و امروز ادامه خواهد یافت.

دیروز نیز دو فیلم "کلاشینکف" به کارگردانی سعید سهیلی و "آذرشهدخت و پرویز و دیگران" ساخته بهروز افخمی در سینما قدس اردبیل اکران شد که استقبال مطلوبی از این فیلم ها به عمل آمد.

روزانه دو فیلم در چهار سانس و طی ساعت های 14، 16، 18 و 20 در برنامه جشنواره استانی فیلم فجر در اردبیل به نمایش گذاشته می شود.

این جشنواره فردا در نهمین روز خود نمایش فیلم های "شیفتگی" به کارگردانی علی زمانی عصمتی و "آرایش غلیظ" ساخته حمید نعمت الله را در نظر گرفته است.